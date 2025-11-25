Kad je on na terenu Dinamo uvijek pobjeđuje! Hoće li tako biti i na teškom gostovanju?

Nadolazeći susret Europske lige donosi izuzetno zanimljive vijesti za navijače Dinama, jer je UEFA za glavnog suca utakmice protiv francuskog Lillea delegirala iskusnog škotskog arbitra Johna Beatona. Utakmica se igra u četvrtak s početkom u 18:45 sati na stadionu Pierre-Mauroy, poznatijem kao Decathlon Arena. Uz Beatona, cjelokupna sudačka postava dolazi iz Škotske. Njegovi pomoćnici uz aut linije bit će David McGeachie i Ross Macleod, dok će ulogu četvrtog suca obnašati David Dickinson. Za provjeru spornih situacija u VAR sobi bit će zaduženi Kevin Clancy i Steven McLean, čime je kompletiran škotski tim za ovaj važan europski dvoboj u kojem Dinamo traži nove bodove za prolazak u nokaut fazu natjecanja.

Ono što posebno budi optimizam u redovima hrvatskog prvaka jest nevjerojatna tradicija koju Dinamo ima s ovim sucem. Naime, John Beaton do sada je tri puta sudio utakmice Dinama, a plavi su u sva tri navrata izašli kao pobjednici, uz impresivnu ukupnu gol-razliku od 7:1. Prvi susret pod njegovim vodstvom dogodio se još 2018. godine u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kada je Dinamo slavio protiv Astane s 2:0. Tri godine kasnije, Beaton je bio sretan znak u grupnoj fazi Europske lige kada je Dinamo na domaćem terenu svladao bečki Rapid rezultatom 3:1. Posljednji susret sa škotskim djeliteljem pravde zbio se u studenom 2023. godine, ponovno protiv Astane, ali ovaj put u Konferencijskoj ligi, gdje su Zagrepčani opet slavili s čistih 0:2. Ovakav povijesni niz sugerira da Beatonov stil suđenja, koji često dopušta čvršću igru karakterističnu za otočki nogomet, savršeno odgovara zagrebačkoj momčadi.

Dok su sve oči uprte u Francusku, zanimljivo je spomenuti da istog tjedna na europsku scenu izlazi i Rijeka, koja će na svojoj Rujevici ugostiti ciparsku AEK Larnacu u 4. kolu Konferencijske lige. Za taj susret delegiran je 34-godišnji irski sudac Robert Hennessy, kojemu će pomagati sunarodnjaci Dermot Broughton i Emmett Dynan. Iako Hennessy do sada nije sudio hrvatskim klubovima, hrvatska javnost ga pamti po dobrom jer je dijelio pravdu U-21 reprezentaciji Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2025. godine, kada su mladi Vatreni pobijedili Farske otoke s 2:1.