Prava apokalipsa rukometa '7 na 6'! To treba što brže preboljeti...

Nema previše vremena za mozganje o porazu od Brazila, možda je to i dobro. Ukupni nastup ocjenjuje se kad sve završi, a dok god je u igri za polufinale, Hrvatska mora učiniti sve da ga se domogne. U tom smislu izbornik i njegov stožer moraju ekspresno dići igrače za večerašnju tešku utakmicu protiv Njemačke.

Povijest nas uči da se ne treba nikad predavati, sjetimo se samo EP-a u Poljskoj i one nemoguće pobjede protiv domaćina koja je vratila tada Babićeve izabranike u igru. Također, ne treba zaboraviti ni to da je Švedska lani do srebra na Europskom prvenstvu stigla s čak četiri poraza!

Dakle, nijedan poraz na velikom natjecanju ne smije se doživljavati kao smak svijeta, posebno dok si još u igri, jer se sve može popraviti. Koliko god je to teško. A jest.

Pa ipak, neke stvari moramo analizirati, a to je nakon jučerašnjeg neočekivanog poraza od Brazila prije svega taktika napada kolokvijalnog naziva “sedam na šest”.

U takvoj igri Hrvatska je jučer primila kroz cijelu utakmicu čak osam golova na praznu mrežu, većinu toga u prvom poluvremenu kad je i stvorena ključna prednost Brazila, a što je gotovo potpuno demoraliziralo naše igrače.

Červar je poslije utakmice tvrdio da je posegnuo za tim rješenjem nakon tri izgubljene lopte u klasičnom napadu šest protiv šest, ali tada bar nismo primali golove na praznu mrežu.

Ovako smo znatno olakšali posao Brazilcima koji bi jako teško, čak i uz našu lošiju obranu, došli do 17 postignutih golova na poluvremenu. Čak su i igrači i pomoćnik Dominiković Červaru ukazivali da ne treba dalje srljati u propast takvom taktikom, ali izbornik je ostao uporan.

Pokazalo se da je prekasno odustao od tog rješenja jer Brazilci su stekli sigurnu prednost, samopouzdanje, igrali su s lakoćom, a naši vratari nisu mogli uhvatiti ritam kao u prethodnim utakmicama.

RTL-ov stručni komentator Goran Šprem još uoči SP-a ukazao je na problem igre “7 na 6”: “Statistički podaci govore da takav napad mnogo više daje nego što uzima. Ali kada uzima, onda uzima onaj psihički moment kada ti protivnik zabije na prazan gol lake golove.”.

A znamo koliko naše igrače to ubija u pojam. Da, bilo je utakmica u kojima je bilo koristi od toga, kao protiv Makedonije kad je to bio odgovor na Raulovu taktiku. Već protiv Španjolske nije bilo prevelike koristi jer su njeni iskusni igrači čak i na pogodak uzvraćali pogotkom na praznu mrežu. A ovo jučer bila je prava apokalipsa rukometa “sedam protiv šest”.

Nešto slično zapravo je i Makedonija doživjela protiv nas. Sa svakom sljedećom takvom utakmicom sve će jače na snazi dobivati glasovi da ta opcija zapravo predstavlja autsajderski rukomet, namijenjen onima koji ne mogu zabiti u ravnopravnoj igri, pa eto, nešto pokušavaju “ušićariti” s igračem viška. Istina je i da to poprilično poružnjuje igru.

Naravno, nije to bio jedini uzrok poraza, a jučerašnja je utakmica uputila i na to koliko su pogrešna razmišljanja da rukomet igra samo Europa. Brazil je u ženskoj konkurenciji već osvojio svjetski naslov, a ova njihova momčad pokazala je još jednom da nije ni divlja ni taktički nepismena.