PPD Zagreb osvojio prvi bod u Ligi prvaka golom u zadnjoj sekundi

Nakon pet uzastopnih poraza rukometaši PPD Zagreba osvojili su prvi bod u skupini A Lige prvaka nakon što su na gostovanju u Norveškoj odigrali 30-30 protiv Elverum Handballa izjednačivši golom Marina Šipića u posljednjoj sekundi.

Hrvatski prvak je u prvih pet kola izgubio od PSG-a (29-37), Aalborga (20-30), Barcelone (19-36), Flensburg-Handewitta (17-20) i Pick Szegeda (21-26) i u šestom kolu je napokon osvojio prvi bod.

PPD Zagreb je imao priliku izboriti i prvu pobjedu, ali je nažalost u drugom dijelu prosuo pet golova viška i na koncu osvojio bod izjednačivši u posljednjim trenucima susreta.

Bio je to sudar 'fenjeraša', momčadi koje u prvih pet kola nisu osvojile niti jedan bod, no Norvežani su imali nešto bolju razliku pogodaka. U taboru PPD-a ovu su utakmicu označili ključnom u borbi za plasman u eliminacijski krug Lige prvaka. Bio je to dvoboj koji se nije smio izgubiti i Zagreb je u tome uspio. No ostaje žal za propuštenim.

Zagreb je odlučno ušao u utakmicu i poveo je 3-0, no Norvežani su izjednačili na 4-4, a potom i na 8-8 i 9-9. Momčad Veselina Vujovića je u 23. minuti ponovo imala +3 (13-10), ali je Elverum ubrzo izjednačio na 3-3. Ipak, Zagreb u završnici prvog dijela radi seriju 5-0 i na poluvrijeme odlazi s velikih +5 (18-13).

Nažalost, domaćin je daleko bolje otvorio nastavak susreta i u 46. minuti Elverum je stigao na samo gol zaostatka (22-23), deset minuta prije kraja uspio je izjednačiti na 25-25 i to u situaciji s igračem manje, a dvije minute kasnije i povesti sa 26-25. Bilo je to prvo vodstvo za norveški sastav nakon prednosti 10-9 u 18. minuti.

U posljednje dvije minute ušlo se s rezultatom 29-29, a Zagreb je imao i igrača manje. Nakon što hrvatski prvak nije uspio realizirati napad, domaćin je 15 sekundi prije kraja izborio sedmerac koji je u vodstvo pretvorio Alexandre Bonz. Zagrebu je ostalo tek nešto više od 10 sekundi za izjednačenje i u posljednjim trenucima Šipić je zabio za 30-30.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Ante Gadža s osam golova, te Matej Hrstić i Damir Bičanić sa po pet golova, dok su u domaćim redovima najefikasniji bili Blonz s osam golova i Bjorn Gudjonsson s pet pogodaka.

U ostalim susretima ove skupine Pick Szeged je pobijedio Celje PL 31-24, Paris Saint-Germain je slavio protiv Aalborga sa 37-24, dok je Barcelona u srijedu na gostovanju porazila Flensburg-Handewitt sa 34-27.

Na ljestvici vode Barcelona i PSG sa po 10 bodova, Pick Szeged ima devet bodova, Aalborg osam, Flensburg-Handewitt sedam, Celje PL ima dva boda, a PPD Zagreb i Elverum Handball su osvojili prvi bod.

U idućem kolu Zagreb 10. studenog gostuje u Celju kod Pivovarne Laško.

REZULTATI:

Elverum Handball - PPD ZAGREB 30-30

Pick Szeged - Celje PL 31-24

U subotu:

Paris Saint-Germain - Aalborg 37-24

U srijedu:

Flensburg-Handewitt - Barcelona 27-34

LJESTVICA:

1. Barcelona Lassa 6 5 0 1 212 154 +58 10

2. Paris Saint-Germain 6 5 0 1 188 154 +34 10

3. MOL-Pick Szeged 6 4 1 1 172 155 +17 9

4. Aalborg Handbold 6 4 0 2 176 172 +4 8

5. Flensburg-Handewitt 6 3 1 2 150 149 +1 7

6. Celje Pivovarna Laško 6 1 0 5 147 182 −35 2

7. Elverum Handball 6 0 1 5 144 180 −36 1

8. PPD ZAGREB 6 0 1 5 136 179 −43 1