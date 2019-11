Niko Kovač nakon odluke Bayerna pokazao da je veliki gospodin!

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač (48) više nije trener munchenskog Bayerna, objavio je večeras njemački nogometni velikan. Navodi se da je na hitnom sastanku koji je održan u nedjelju, Kovač je ponudio ostavku, a čelnici kluba su je prihvatili.

- Mislim da je ovo ispravna odluka kluba. Rezultati i način na koji smo igrali u posljednje vrijeme doveli su me do ove odluke. Moj brat Robert i ja željeli bismo zahvaliti Bayernu za ovih posljednjih 18 mjeseci. Za to vrijeme naša je momčad osvojila Bundesligu, DFB kup i Superkup. Bilo je to dobro vrijeme i želim klubu sve najbolje - gospodski je poručio Niko Kovač.

Premda se činilo kako će Kovač 'preživjeti' unatoč šokantnom i uvjerljivom porazu od 1:5 protiv Eintrachta iz Frankfurta, bivši izbornik vatrenih odlazi iz Bayerna. Do daljnjeg momčad će voditi pomoćni trener Hansi Flick, međutim nagađa se kako bi ime novog trenera moglo biti vrlo brzo poznato.

Kovač je preuzeo Bayern u travnju 2018. godine umjesto Juppa Heynckesa i već u prvoj sezoni je bio na rubu otkaza.

Bayern je slabo ušao u sezonu i nakon 15 kola imao je čak devet bodova zaostatka za Borussijom i činilo se kako će biti nemoguća misija nadoknaditi tako veliki zaostatak. Na pola sezone Borussia je imala šest bodova višak, a nakon 20 kola velikih sedam bodova plusa. Međutim, samo četiri kola kasnije Bayern je dostigao zaostatak i obje momčadi su nakon 24. kola imale po 54 boda.

Borussia je upala u veliku krizu i od 20. do 24. kola ostvarila je samo jednu pobjedu uz dva remija i poraz, dok su Bavarci nanizali četiri pobjede. U možda i ključnoj utakmici sezone Bayern je deklasirao Borussiju sa 5:0 i načinio ključni korak na putu prema rekordnom 29. naslovu prvaka.

Kovač je na koncu proslavio naslov prvaka, te osvojio i njemački Kup, dok je u Ligi prvaka Bayern ispao u osmini finala od kasnijeg europskog prvaka Liverpoola.

Bayern niti ove sezone nije krenuo uvjerljivo i trenutačno se nalazi na četvrtom mjestu sa 18 bodova, četiri manje od Borussije Moenchengladbach.