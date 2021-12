Poznatom sportašu provalili u kuću! 'Naoružani i nasilni pljačkaši ciljano su ih napali'

Jedan od najpoznatijih svjetskih biciklista Britanac Mark Cavendish (36) i njegova obitelj bili su žrtve nasilne pljačke kuće prije dva tjedna dok se oporavljao od ozljeda zadobivenih u padu tijekom Ghent Six Days natjecanja na stazi u Gentu.

Cavendisha, njegovu suprugu Petu i troje djece napala su četvorica naoružanih nasilnika nakon što su provalili u njihovu kuću u oblasti Ongar u Essexu.

Nitko od obitelji nije zadobio ozbiljne ozljede, a provalnici su ukrali dizajnersku torbu i i dva vrijedna sata.

Napad se dogodio šest dana nakon što je Cavendish pao na Kuipke velodromu u Gentu pri čemu je slomio dva rebra.

British Mark Cavendish is transported to a hospital during the last day of the Zesdaagse Vlaanderen-Gent six-day indoor cycling race at the indoor cycling arena 't Kuipke, Sunday 21 November 2021, in Gent.

- Ovaj je incident ostavio uznemirujući trag na cijelu obitelj. Djeca su se bojala za svoje živote i sada se bore s posljedicama - rekao je Cavendish.

- Nitko ne bi trebao doživjeti takvu vrstu nasilja i prijetnji, a kamoli da se ovo događa u obiteljskoj kući, mjestu gdje bi se svi trebali osjećati sigurno - dodao je.

Policija Essexa je objavila kako je to bio planirani napad.

- Ovo je nedvojbeno bio ciljani incident u kući proslavljenog britanskog olimpijca, koji se u to vrijeme oporavljao od ozbiljnih ozljeda uzrokovanih nesrećom tijekom natjecanja - rekao je inspektor Tony Atkin.

- Srećom, svi se oporavljaju, ali traumatski učinak će biti dugotrajan - dodao je.

Cavendish je tijekom karijere osvojio čak 34 etape na Tour de Franceu, 15 na Giro'd Italia, te tri na Vuelti. Ima olimpijsko srebro iz Rio de Janeira u disciplini omnium, tri svjetska naslova u madisonu, te jedan u cestovnoj vožnji.