Poznato ime vraća se u HNL: Hoćemo li gledati Sopića, Zekića ili Toplaka?

Nakon poraza 1:2 od Slaven Belupa u petak, Istra 1961 prekinula je suradnju s trenerom Goranom Tomićem (48), te krenula u potragu za novim trenerom. Spominju se mnoga imena, slobodni su trenerSamir Ti koji dobro poznaju HNL poput Željka Sopića (51) i Zorana Zekića (51), a nakon razmišljanja su Bjelanović i ekipa oko njega stavili na papir još jedno ime koje zasigurno jako dobro prati ligu posljednjih godina - Samira Toplaka.

Samir Toplak (55) već je godinama analitičar MAXSporta, pomno prati i priprema se za sve momčadi HNL-a, a dobro je poznata stvar da diže klubove koji su u padu ili pak 'vadi' iz nemogućih situacija. Istra je daleko od toga, tek je početak sezone, ali na Aldo Drosini smatraju da im treba netko tko će dobro uigrati nove igrače s kosturom momčadi. Podsjetimo, Toplak je posljednji put na klupi bio prošle godine u Rudešu, a prije toga je vodio Varteks, Cibaliju, Goricu u dva navrata, Zelinu, zaprešićki Inter, Varaždin, Lokomotivu i Kustošiju.

Nemaju mnogo vremena u Puli, nova utakmica na rasporedu je već u utorak 16. rujna kad Istrijani idu u goste Neretvi u Kupu, a zatim za vikend u HNL-u na domaćem terenu dočekuju Osijek. Realnije je da će novi trener premijeru pred domaćom publikom imati baš tu u nedjelju, 21. rujna protiv Osijeka, dok će u kupu momčad vjerojatno voditi privremeni trener.

A Tomić je otkaz dobio zato što je u prvih šest kola osvojio svega pet od mogućih 18 bodova, što ne odgovara ambicijama Istre, kluba koji želi mjesto među prvih četiri-pet u ligi.