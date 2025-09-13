Naši Portali
RIJEKA - LOKOMOTIVA 1:1

Novi šok za prvaka Hrvatske, Rijeka opet bez pobjede, Lokomotiva uzela bod na Rujevici

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
13.09.2025.
u 21:39

Protiv poletne momčadi Lokomotive Rijeka se nije uspjela nametnuti pa su gledatelji na Rujevici gledali dvoboj ravnopravnih suparnika koji su stoga i podijelila bodove

U susretu 6. kola HNL-a Rijeka i Lokomotiva su na Rujevici igrali 1-1 (1-0). Domaće je u prednost doveo Anel Husić (40), a poravnao je David Virgili (74). Aktualni hrvatski prvak tako nije pobjedom započeo mandat svog novog trenera Victora Sancheza. Protiv poletne momčadi Lokomotive Rijeka se nije uspjela nametnuti pa su gledatelji na Rujevici gledali dvoboj ravnopravnih suparnika koji su stoga i podijelila bodove.

Rijeka je do prednosti stigla nakon prekida u završnici prvog poluvremena. Janković je izveo korner, Majstrorović je uspio glavom prebaciti loptu s prve na drugu vratnicu gdje je najbrže reagirao Husić. Lokomotiva je izjednačila zahvaljujući odličnom snalaženju dvojice igrača koji su u igru ušli u drugom poluvremenu. Sobol je nadskočio svog čuvara i glavom poslao loptu u kazneni prostor gdje je Virgili bio čvršći od Devetaka, a onda i preciznim udarcem svladao Zlomislića.

Četvrta Lokomotiva sada ima devet bodova, kao i treći Varaždin te peti Slaven Belupo, dok je Rijeka šesta sa šest bodova.

Na vrhu su Dinamo i Hajduk sa po 13 bodova, ali Dinamo je odigrao susret manje.

Ključne riječi
HNL Lokomotiva Rijeka

Komentara 3

Pogledaj Sve
BL
blekpanther
22:42 13.09.2025.

Šta se desilo u Varaždinu kad je ovo na Rujevici šok?

ZO
Zonasumraka4
22:01 13.09.2025.

Čini se da neće ni Sančez dugo, džaba im trener kada nema kvalitetne igrače.

Avatar Scuderia
Scuderia
22:52 13.09.2025.

Ove godine se sve vraća u normalu. Rijeka i Hajduk srednja žalost kako dolikuje, a Dinamo lakoćom već početkom travnja podiže pehar.

