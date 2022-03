Poznati Ukrajinac s ratišta o Đokoviću, spominjao i Domovinski rat: On je prošao pakao

Ukrajinski tenisač Sergej Stahovski, koji je obukao ratnu odoru i priključio se vojsci svoje zemlje kako bi je obranio od ruske invazije postao je još poznatiji kada je objavio poruku Novaka Đokovića u kojoj mu srpski as nudi pomoć.

Objasnio je Stahovski koliko mu znači podrška koju je dobio Đokoivića i za svjetske medije.

"Objavio sam Novakovu poruku uz njegovu dozvolu jer znam da bi za Ukrajince to bilo bitno. Ne bi svi Ukrajinci poznavali Richarda Gasqeta ili Lucasa Pouillea ili Aljaza Bedenea ili druge dečke. Novak razumije što se događa, a što je najvažnije, može podići duh Ukrajinaca, iako su vjerojatno već podignuti sa svojim predsjednikom koji je spreman postaviti se pred svojim narodom.

Naravno da je bilo posebno čuti i poruke drugih tenisača, ali Novak je drugačiji jer je i on prošao kroz pakao kada je bio mlad. On potpuno razumije kroz što prolaze naša djeca sada u Ukrajini kada žive na stanicama metroa. To je nešto što ne želim nikome da mora ikada prolaziti", rekao je za Eurosport.