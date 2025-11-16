Bilo je na SP-u ‘98. i dramatičnih situacija, kao večer uoči Njemačke, kada su igrači revoltirano otišli na pizzu u grad

Nakon gotovo pola stoljeća posvećenosti nogometu, tisuća utakmica, brojnih trofeja i putovanja koja su ga vodila od Varaždina do Irana, Kine i Omana, Branko Ivanković odlučio je stati na loptu. Jedan od najuglednijih hrvatskih trenera, čovjek koji je s Miroslavom Blaževićem stvarao brončanu generaciju iz '98., oprostio se od trenerske klupe i vratio kući, u svoj Varaždin. Tamo gdje je sve počelo i gdje, kako sam kaže, sve ima smisla. U mirnijem životnom ritmu, okružen obitelji, prijateljima i uspomenama, Ivanković danas govori o karijeri koja je oblikovala ne samo njega nego i hrvatski nogomet, o lekcijama koje je naučio na četiri kontinenta i o tome kako izgleda život nakon posljednjega sučeva zvižduka.
