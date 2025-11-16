Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BRANKO IVANKOVIĆ:

Bilo je na SP-u ‘98. i dramatičnih situacija, kao večer uoči Njemačke, kada su igrači revoltirano otišli na pizzu u grad

Autor
Hassan Haidar Diab
16.11.2025.
u 14:00

Na stadionu mi je skandiralo 100.000 Iranaca, nizao sam uspjehe u Kini i Saudijskoj Arabiji, ali ta 1998. s Ćirom i vatrenima je neponovljiva

Nakon gotovo pola stoljeća posvećenosti nogometu, tisuća utakmica, brojnih trofeja i putovanja koja su ga vodila od Varaždina do Irana, Kine i Omana, Branko Ivanković odlučio je stati na loptu. Jedan od najuglednijih hrvatskih trenera, čovjek koji je s Miroslavom Blaževićem stvarao brončanu generaciju iz '98., oprostio se od trenerske klupe i vratio kući, u svoj Varaždin. Tamo gdje je sve počelo i gdje, kako sam kaže, sve ima smisla. U mirnijem životnom ritmu, okružen obitelji, prijateljima i uspomenama, Ivanković danas govori o karijeri koja je oblikovala ne samo njega nego i hrvatski nogomet, o lekcijama koje je naučio na četiri kontinenta i o tome kako izgleda život nakon posljednjega sučeva zvižduka.

Ključne riječi
Miroslav Blažević Branko Ivanković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja