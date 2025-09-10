Potres u hrvatskom nogometu: Jedan od ključnih ljudi u HNS-u dao ostavku

U jeku sjajnih rezultata hrvatske nogometne reprezentacije, hrvatski nogomet pogodio je neočekivani potres. S pozicije voditelja Odjela za prevenciju, sigurnost i integritet ostavku je podnio Jurica Jurjević, ključni čovjek zadužen za najosjetljivije operacije Hrvatskog nogometnog saveza, doznaju 24 sata. Jurjević, koji je na ovu funkciju stupio u siječnju 2022. godine, napušta HNS nakon tri godine, a njegova odluka iznenadila je sportsku javnost jer razlozi za sada nisu poznati. Odlazak tako važnog operativca otvara brojna pitanja o stabilnosti unutar krovne organizacije hrvatskog nogometa.

Jurjevićeva uloga u Savezu bila je od presudne važnosti. Kao šef sigurnosti, bio je centralna figura u organizaciji svih utakmica, kako onih reprezentacije, tako i najrizičnijih dvoboja SuperSport HNL-a. Njegov odjel bio je zadužen za sve sigurnosne aspekte, od prevencije navijačkih nereda do osiguravanja integriteta natjecanja. Bio je glavna spona u komunikaciji s navijačima, policijom i zaštitarskim službama, a njegovim odlaskom HNS ostaje bez iskusnog stručnjaka čija je ekspertiza bila ključna u rješavanju brojnih kriznih situacija.

Ostavka dolazi u vrlo osjetljivom trenutku, s obzirom na nedavne medijske napise o unutarnjim previranjima u HNS-u. Iako su glasine o pokušaju svrgavanja predsjednika Marijana Kustića službeno demantirane, iznenadni odlazak tako visoko pozicioniranog dužnosnika potiče nova nagađanja. Iako nema službene poveznice, sama koincidencija dolijeva ulje na vatru spekulacija te baca sjenu na sjajne sportske rezultate i stvara dojam da unutar Saveza ne vlada potpuna harmonija.

Jurica Jurjević (rođen 1983. u Zadru) u HNS je donio bogato iskustvo iz sigurnosnog sektora. Prije dolaska u Savez, karijeru je gradio u Upravi za posebne poslove sigurnosti, gdje je od 2006. godine bio zadužen za osiguranje domaćih i stranih visokih državnih dužnosnika. Njegov profesionalni put uključuje završenu Srednju policijsku školu, studij Kriminalistike te specijalistički studij Kriznog menadžmenta. Savez se za sada nije službeno oglasio o njegovom nasljedniku, no pronalazak adekvatne zamjene bit će apsolutni prioritet, a do tada javnost može samo nagađati što se događa iza kulisa.