Pucnjava u SAD-u: Ranjen saveznik Donalda Trumpa
Tko je Charlie Kirk? Trump mu je zahvalio za pobjedu 2024., a neki ga zovu i najmoćnijim konzervativnim influencerom
Oglasio se Trump o pucnjavi na svog saveznika: 'Moramo se moliti'
ODLAZI ŠEF SIGURNOSTI

Potres u hrvatskom nogometu: Jedan od ključnih ljudi u HNS-u dao ostavku

Helikopter s peharom HNS-a krenuo prema pobjednicima u Rijeku
VL
Autor
vecernji.hr
10.09.2025.
u 21:15

Hrvatski nogomet potresla je vijest o ostavci Jurice Jurjevića, voditelja Odjela za prevenciju, sigurnost i integritet. Njegov odlazak dolazi u trenutku dok reprezentacija niže uspjehe, a razlozi ostaju obavijeni velom tajne

U jeku sjajnih rezultata hrvatske nogometne reprezentacije, hrvatski nogomet pogodio je neočekivani potres. S pozicije voditelja Odjela za prevenciju, sigurnost i integritet ostavku je podnio Jurica Jurjević, ključni čovjek zadužen za najosjetljivije operacije Hrvatskog nogometnog saveza, doznaju 24 sata. Jurjević, koji je na ovu funkciju stupio u siječnju 2022. godine, napušta HNS nakon tri godine, a njegova odluka iznenadila je sportsku javnost jer razlozi za sada nisu poznati. Odlazak tako važnog operativca otvara brojna pitanja o stabilnosti unutar krovne organizacije hrvatskog nogometa.

Jurjevićeva uloga u Savezu bila je od presudne važnosti. Kao šef sigurnosti, bio je centralna figura u organizaciji svih utakmica, kako onih reprezentacije, tako i najrizičnijih dvoboja SuperSport HNL-a. Njegov odjel bio je zadužen za sve sigurnosne aspekte, od prevencije navijačkih nereda do osiguravanja integriteta natjecanja. Bio je glavna spona u komunikaciji s navijačima, policijom i zaštitarskim službama, a njegovim odlaskom HNS ostaje bez iskusnog stručnjaka čija je ekspertiza bila ključna u rješavanju brojnih kriznih situacija.

Ostavka dolazi u vrlo osjetljivom trenutku, s obzirom na nedavne medijske napise o unutarnjim previranjima u HNS-u. Iako su glasine o pokušaju svrgavanja predsjednika Marijana Kustića službeno demantirane, iznenadni odlazak tako visoko pozicioniranog dužnosnika potiče nova nagađanja. Iako nema službene poveznice, sama koincidencija dolijeva ulje na vatru spekulacija te baca sjenu na sjajne sportske rezultate i stvara dojam da unutar Saveza ne vlada potpuna harmonija.

Jurica Jurjević (rođen 1983. u Zadru) u HNS je donio bogato iskustvo iz sigurnosnog sektora. Prije dolaska u Savez, karijeru je gradio u Upravi za posebne poslove sigurnosti, gdje je od 2006. godine bio zadužen za osiguranje domaćih i stranih visokih državnih dužnosnika. Njegov profesionalni put uključuje završenu Srednju policijsku školu, studij Kriminalistike te specijalistički studij Kriznog menadžmenta. Savez se za sada nije službeno oglasio o njegovom nasljedniku, no pronalazak adekvatne zamjene bit će apsolutni prioritet, a do tada javnost može samo nagađati što se događa iza kulisa.
Ključne riječi
nogomet HNS Jurica Jurjević

Komentara 2

KU
Kujttim
22:02 10.09.2025.

Najprije, sve je više i više nereda i huliganskih nereda, tako da tu Plenković sigurno nije zadovoljan. Nadalje, moguće je da je ucijenjen, da imaju o njemu nešto kompromitirajuće, a moguće je i da se čovjek umorio jer ovo s s Torcidom je Sizifov posao. I Sanader je 1.7.2009. dao ostavku jer je mislio da će se na taj način izvući od kaznenog progona. Nadalje, možda će biti šef korporativne sigurnosti u Adrisu, ili u Podravci. Ima tu puno razloga, a najbanalniji bi bio da želi promjenu.

KU
Kujttim
21:56 10.09.2025.

Mogući razlozi ostavke: 1. Pritisak zbog navijačkog pitanja Torcida i dio drugih navijačkih skupina posljednjih godina stalno su u sukobu s HNS-om i policijom. Neredi na stadionima i izvan njih, prekidi utakmica, bakljade i fizički sukobi stavljaju ogroman pritisak naa šefa sigurnosti. Ako nema dovoljno političke i institucionalne podrške da se provede sustavna kontrola, osoba na toj poziciji može postati „žrtveno janje“.; 2. Potencijalni skandali ili prikrivene informacije. Ako postoje interni incidenti koji nisu izašli u javnost (npr. problemi u komunikaciji s policijom, propusti u organizaciji utakmica, ili čak sumnje u integritet određenih procesa), odlazak može biti preventivan potez – ili dobrovoljno povlačenje, ili „tihi dogovor“ s vrhom HNS-a.; 3.Pritisci s političke strane HNS je pod velikim povećalom politike, jer sigurnosna pitanja na stadionima utječu na međunarodnu reputaciju Hrvatske (UEFA, FIFA). Odluke oko navijača često nisu samo sportske, nego i političke. Jurjević se možda našao između suprotstavljenih interesa – HNS-a, MUP-a i političkih struktura.

