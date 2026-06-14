Detaljna analiza Opte pokazala zašto imamo dobre šanse za novi podvig na SP-u

Mnogi se pitaju što reprezentacije dovodi do uspjeha na SP-u, je li presudan novac, kvaliteta omladinskih škola, iskustvo igrača ili kvaliteta izbornika? Hrvatska je jedan od najboljih primjera da financijska moć nije jedini put do vrhunskih rezultata. Kao država s manje od četiri milijuna stanovnika, Hrvatska je osvojila broncu 1998., srebro 2018. te broncu 2022. i time se svrstala među najuspješnije reprezentacije svijeta u posljednjih tridesetak godina.

Detaljna istraživanja Opte, koja je svemu pristupila na temelju znanosti, pokazuju da je prosječna dob momčadi važan čimbenik. Reprezentacije koje postižu najbolje rezultate često imaju prosjek između 27 i 29 godina. Hrvatska je na SP-u 2018. imala prosječnu dob od približno 27,9 godina, dok je 2022. godine prosjek bio oko 27 godina. Zanimljivo, i sada nam je prosjek godina identičan (27,9) kao kad smo osvojili srebro u Rusiji.

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Neizmjerno važno je i reprezentativno iskustvo jer momčadi čiji igrači imaju velik broj nastupa za nacionalnu vrstu lakše se nose s pritiskom velikih natjecanja. Hrvatska je 2018. imala jezgru sastavljenu od igrača s više od 50 nastupa za reprezentaciju, uključujući Modrića, Rakitića, Perišića i Mandžukića, a takvo iskustvo bilo je ključno u utakmicama nokaut-faze, gdje su hrvatski nogometaši pokazali mentalnu snagu i sposobnost donošenja ispravnih odluka u najtežim trenucima. Ista situacija ponavlja se i sada, sa senatorima poput Modrića, Perišića, Kramarića... Prosjek reprezentativnih utakmica za reprezentaciju kod naših igrača je 43, po čemu smo šesti najiskusniji među 48 reprezentacija.

Vrlo važnu ulogu u uspjehu, otkrivaju statistike Opte, ima i izbornik. Tu je Dalić u samom vrhu, odnosno na trećem mjestu, ako se uzimaju parametri Opte koji vrednuju koliko koji izbornik osvaja bodova s obzirom na kvalitetu i vrijednost momčadi te očekivanu učinkovitost. Još jedan ključ hrvatskog uspjeha jest rad s mladim igračima. Hrvatski klubovi kontinuirano proizvode nogometaše vrhunske kvalitete koji nastavljaju razvoj u najjačim europskim ligama. Tu je Hrvatska također u samom vrhu.

Zaključak Opte je da svjetska prvenstva ne osvajaju samo najbogatije reprezentacije. Uspjeh proizlazi iz ravnoteže između mladosti i iskustva igrača, kvalitetnog rada s talentima te stručnog i iskusnog vodstva. Hrvatska je izvrstan primjer koji objedinjuje sve nabrojene parametre. Zato ne čudi da nas je Opta svrstala na 10. mjesto favorita SP-a, unatoč tome što smo po kladionicama tek na 17. mjestu.