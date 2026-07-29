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ŽELE GA U ŠPANJOLSKOJ

Hrvatski reprezentativac pred novim transferom: Postao je višak u klubu

Primeira Liga - Benfica v Arouca
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
29.07.2026.
u 18:49
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Andaluzijski klub želi ga dovesti na posudbu s opcijom otkupa ugovora tvrdi talijanski insajder Lorenzo Lepore

Manjak minuta vjerojatno je bio glavni razlog što je Franjo Ivanović ostao bez poziva Zlatka Dalića na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. 22-godišnji napadač prošle je sezone nastupio u 42 utakmice Benfice, ali skupio je tek 1437 minuta. U nastojanju da dođe do veće minutaže, mogao bi ovog ljeta napustiti klub.

Lisabonski Orlovi također ne bi imali ništa protiv njegove prodaje. Na posudbu iz saudijskog Al-Nassra stigao je Jhon Duran, u klubu je već sjajni Vangelis Pavlidis, a želja im je dati više prilike talentiranom, 18-godišnjem Anisiju Cabralu. Ivanović je tako praktički postao višak u napadu svog kluba te bi ovog ljeta mogao preseliti u španjolski Real Betis.

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Andaluzijski klub želi ga dovesti na posudbu s opcijom otkupa ugovora tvrdi talijanski insajder Lorenzo Lepore. Benfici je ipak draža ideja prodaje čak i uz gubitak. Prošlog ljeta za njega su belgijskom Royale-Union St. Gilloiseu platili nešto manje od 23 milijuna eura.

Nije mu Betis jedini udvarač. U posljednjih nekoliko dana povezivalo ga se i s Galatasarayom, Comom i novi premierligaš Hull City. Njegov odlazak iz Benfice čini se kao sve realnija opcija, a ostaje za vdijeti gdje će nastaviti karijeru. Prošle sezone zabio je devet pogodaka i dodao dvije asistencije.
Ključne riječi
Benfica Real Betis hrvatska nogometna reprezentacija Franjo Ivanović

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