Litavski policajci na granici čuli vibracije ispod zemlje, a onda shvatili što se događa: 'Takvih tunela ima na desetke!'

Litavske vlasti otkrile su podzemni tunel koji iz smjera Bjelorusije vodi prema njihovu teritoriju, a sumnja se da je bio namijenjen za krijumčarenje ilegalnih migranata. Otkriće je dodatno pojačalo zabrinutost zbog, kako tvrde u Vilniusu, sve sofisticiranijih metoda kojima se pokušava zaobići zaštita vanjske granice Europske unije. Kako javlja litavska nacionalna televizija LRT, tunel je pronađen na jugoistoku zemlje tijekom nadzora državne granice. Prema informacijama koje prenosi portal Meduza, podzemni prolaz promjera je oko jednog metra, no još nije bio probijen do litavske strane.

Granična policija uspjela ga je locirati zahvaljujući uređajima koji su registrirali neuobičajene vibracije tla, što je istražitelje navelo na sumnju da se ispod granice izvode radovi na kopanju. Litavske vlasti smatraju da je tunel trebao poslužiti za nezakonit prijevoz migranata iz Bjelorusije u Litvu.

🇱🇹Migrants dug another tunnel on the Lithuanian border but were caught in the act.



Border guards intercepted 20 illegal migrants attempting to enter the country via the underground passage.



The tunnel was dug in the south of the country, where the wooded terrain is ideally… pic.twitter.com/VhT9opqhim — dana (@dana916) July 28, 2026

Zapovjednik litavske Granične službe Rustamas Ljubajevas izjavio je da su graničari identificirali još desetke lokacija na kojima postoji mogućnost da se nalaze slični podzemni prolazi. - Gotovo uopće ne sumnjamo da bjeloruske vlasti ili zatvaraju oči ili aktivno pomažu migrantima u kopanju ovih tunela. Možda ih ne kopaju sami, ali radovi se očito organiziraju uz sudjelovanje migranata - rekao je Ljubajevas.

Dodao je kako su unutar tunela pronađene drvene potporne konstrukcije, istaknuvši da je doprema građevinskog materijala neposredno uz državnu granicu i izvođenje takvih radova, prema njegovu mišljenju, teško zamislivo bez potpore bjeloruskih graničnih službi. Ovo nije prvi takav slučaj. Tijekom 2025. godine slični podzemni prolazi otkriveni su i na granici između Bjelorusije i Poljske. Poljske vlasti tada su tvrdile da su u njihovu projektiranju sudjelovali visokokvalificirani stručnjaci s Bliskog istoka, dok su pojedini mediji upozoravali da bi korištenje tunela moglo predstavljati novu fazu hibridnog pritiska na države Europske unije.

Migrantska kriza na granici Bjelorusije i država članica EU traje još od proljeća 2021. godine, kada je naglo porastao broj migranata s Bliskog istoka i iz Afrike koji su preko Bjelorusije pokušavali ući u Litvu, Poljsku i Latviju. Europska unija i te zemlje optužuju režim u Minsku da organizirano potiče takve migracijske tokove kao oblik političkog pritiska, dok Bjelorusija te optužbe odbacuje.