Poslušajte kako je srpski komentator vidio Dinamov europski podvig: 'Auuu, ovaj će dobiti otkaz!'

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone. "Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.
Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).
Na društvenim mrežama pojavila se audio snimka na kojoj se može čuti kako je komentator na srpskoj televiziji reagirao na utakmicu i pobjedu plavih. Snimku možete poslušati OVDJE.
Mnogi navijači Dinama i posebice hrvatske nogometne reprezentacije ranije su kritizirali način na koji se u Srbiji prenose utakmice zagrebačkog kluba i vatrenih budući da komentatori ne pokazuju doslovno nikakvu emociju. Ovaj put je situacija bila nešto drugačija i bolja. Komentator je sasvim prirodno komentirao Dinamovu utakmicu, nije šutio kada su zabijali Beljo i Bakrar.
'Jedan od rijetkih komentatora koji je realan', 'Auu, ovaj dobiva otkaz zbog neutralnosti plus rekao je da je Dinamo zaslužio pobjedu', neki su od komentara ispod videa.Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
Taj bi nas klao da može, kao i većina koji se odazivaju u ime srba. Iako srbi nisu.