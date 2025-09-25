Poslušajte kako je srpski komentator vidio Dinamov europski podvig: 'Auuu, ovaj će dobiti otkaz!'

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone. "Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).

Na društvenim mrežama pojavila se audio snimka na kojoj se može čuti kako je komentator na srpskoj televiziji reagirao na utakmicu i pobjedu plavih. Snimku možete poslušati OVDJE.

Mnogi navijači Dinama i posebice hrvatske nogometne reprezentacije ranije su kritizirali način na koji se u Srbiji prenose utakmice zagrebačkog kluba i vatrenih budući da komentatori ne pokazuju doslovno nikakvu emociju. Ovaj put je situacija bila nešto drugačija i bolja. Komentator je sasvim prirodno komentirao Dinamovu utakmicu, nije šutio kada su zabijali Beljo i Bakrar.

'Jedan od rijetkih komentatora koji je realan', 'Auu, ovaj dobiva otkaz zbog neutralnosti plus rekao je da je Dinamo zaslužio pobjedu', neki su od komentara ispod videa.