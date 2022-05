Posao godine je gotov! Haaland za rekordnu plaću odlazi u Manchester City

Erling Haaland nastavit će karijeru u Manchester Cityju, potvrdio je talijanski novinar Nicolo Schira, kojem su specijalnost ekskluzive koje se tiču nogometnih transfera.

Na Twitteru je otkrio detalje posla o kojem se nagađa već neko vrijeme, no vjerojatno se usporio zbog zdravstvene situacije s Haalandovim menadžerom Minom Raiolom, koji je preminuo 30. travnja. Zbog toga se, nagađanja su, službena potvrda transfera još uvijek čeka.

Ali, neslužbene informacije kažu da je City već platio Borussiji Dortmund traženih 75 milijuna eura, kolika je Haalandova otkupna klauzula. Zanimljiviji je dio o njegovoj plaći jer bit će rekordna, kako se i pretpostavljalo.

✅ Done Deal and confirmed! Erling #Haaland to #Manchester from #BVB with the payment of the release clause by €75M. Contract until 2027 by €30M/year. No surprise here since the last April 12! #transfers #MCFC https://t.co/qtMO3ntjAH