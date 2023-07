Poraz od Mađara tjera Tuckove izabranike na Srbiju ili Crnu Goru

Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je jutros u derbiju naše C skupine na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki od Mađarske s 10:12. Presudila je prva četvrtina u kojoj su Mađari stekli prednost od dva pogotka razlike i poslije su tu prednost znali i sačuvati. Naši su igrači nekoliko puta dolazili na pogodak razlike (3:4, 6:7, 10:11), ali nikako i do izjednačenja.

Izbornik Tucak inzistirao je na igri u obrani i nju je na otvaranju uglavnom i dobio, ali da bi se pobijedilo treba zabijati i golove, a to našima u prvoj četvrtini uglavnom nije polazilo za rukom. Jedini pogodak postigli smo tek 26 sekundi prije kraja kada je Žuvela smanjio mađarsko vodstvo na 2:1. No, do kraja četvrtine ipak smo primili još jedan pogodak (Nemeth), pa su Mađari dvije sekunde prije kraja imali vodstvo od 3:1.

Na žalost, i u drugoj smo četvrtini primili pogodak samo tri sekunde prije kraja (Nagy za 5:3), tako da se može reći da u ovom srazu sa sjevernim susjedima nismo imali ni sreće.

I kada se očekivalo da će Mađari mirno privesti utakmicu kraju, jer su dvije minute prije kraja imali 11:8, Hrvati su uspjeli završnicu učiniti zanimljivom, pogocima Vukičevića i Bukića stigli smo 35 sekundi prije kraja na samo pogodak zaostatka, međutim Zalanki je svojim trećim pogotkom (prvim je otvorio seriju Mađara na samom početku utakmice) devet sekundi prije kraja utakmice osigurao pobjedu svoje momčadi.

Hrvatskoj tako ostaje teži put do medalje, kao druga u skupini morat će igrati i utakmicu osmine finala, a tamo će nas čekati Srbija ili Crna Gora.

Hrvatska - Mađarska 10:12

FUKUOKA - Plivalište u dvorani Marine Messe. Gledatelja 1000. Suci: Alexandrescu (Rumunjska) i Ohme (Njemačka).

Hrvatska: Bijač (7 obrana), Burić 2, Čagalj, Krapić, Kržić 1, Bukić 2, Vukičević 1, Žuvela 1, Marinić Kragić 1 (1), Vrlić, Bašić, Harkov 2, Popadić.

Izbornik Ivica Tucak.

Mađarska: Levai, Angyal 1, Manhercz, Pohl 1, Vamos 2, Nagy 1, Zalanki 3, Fekete 1, Nemet 1, De. Varga 1, Jansik 1, Molnar, Vogel (6 obrana).

Izbornik: Zsolt Varga.

Igrač više: Hrvatska 13-3, Mađarska 11-6.

Peterci: Hrvatska 1-1, Mađarska -.

Četvrtine: 3:1, 2:2, 3:3, 4:4.

Ostali rezultati: Italija - Kanada 24:6, Francuska - Kina 17:8, Španjolska - Crna Gora 11:7.