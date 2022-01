Ponosna Marčinko nakon prvog Grand Slama: Osjećam se sjajno i samouvjereno!

Mlada 16-godišnja hrvatska tenisačica Petra Marčinko osvajačica je Grand Slam turnira Australian Open u juniorskoj konkurenciji. U finalnom susretu Marčinko, inača trenutačno najbolja svjetska juniorka, je svladala također 16-godišnju belgijsku tenisačicu Sofiju Costoulas sa 7-5, 6-1 nakon jednog sata i 16 minuta igre.

- Bio je ovo stvarno težak meč. Igranje na Rod Laver Areni je bilo sjajno iskustvo. Malo sam bila nervozna na početku jer ovo je stvarno velik stadion, a još je ovo bilo i moje prvo Grand Slam finale. No, zadržala sam mirnoću u ključnim trenucima. Igra je bila na razini cijelo vrijeme, nisam imala velike padove. Velika je stvar za mene imati ovaj trofej, osvojiti Grand Slam - kazala je Petra nakon pobjede nakon čega je dodala:

- Sada se osjećam sjajno i samouvjereno. Stvarno sam uzbuđena jer me zanima kako će to izgledati na profesionalnoj razini, što ću igrati ove godine, ali i da vidim kako će to ići na jačim ITF turnirima, a možda i nekim WTA.

In good company 👏



1997: Mirjana Lucic

1998: Jelena Kostanic

2013: Ana Konjuh

2022: Petra Marcinko



Petra Marcinko becomes the fourth Croatian 🇭🇷 player to win the girls’ singles title in Melbourne!#AusOpen pic.twitter.com/lWTRZ9OWpo — ITF (@ITFTennis) January 29, 2022

Hrvatska tenisačica prva je u meču došla do prednosti te je kod 1-1 po prvi puta oduzela suparnici servis. No, Costoulas je brzo uzvratila te je od 1-3 nanizala tri gema i uspostavila ravnotežu u meču. No, sljedeći break koji je napravila Marčinko bio je ključan. Dogodio se kod 5-5 nakon čega je hrvatska tenisačica i odservirala za prvi set. Takav kraj prvog seta utjecao je na obje tenisačice, a drugi set Marčinko je otvorila s dva breaka, bijegom na 4-0 i rješenjem meča.

U dvoboju je Marčinko osvojila gotovo 20 poena više od suparnice (68-49), a imala je i dvostruko više izravnih poena (22-11). Iskoristila je 5 od 7 break lopti, dok je mlada belgijska tenisačica imala tri takve šanse i napravila je jedan break.

Marčinko je postala već četvrta hrvatska tenisačica koja je osvojila juniorski dio turnira Australian Opena. Naime, prije nje su to uspjele Mirjana Lučić 1997., Jelena Kostanić 1998. i Ana Konjuh 2013. godine.

