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Hrvatska svladala Ganu i izborila nokaut fazu SP-a! Drugi smo u skupini
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STRAŠNO TEŽAK ŽDRIJEB

Hrvatska izborila megaspektakl u šesnaestini finala: Evo protiv koga i kada igramo sljedeću utakmicu

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
28.06.2026.
u 00:58

Ovom pobjedom Hrvatska je natjecanje u skupini L završila na drugom mjestu, iza prvoplasirane Engleske, što nam donosi brutalno težak, ali spektakularan put u nastavku turnira

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je svoj cilj! U infarktnoj završnici grupne faze Svjetskog prvenstva 2026., "Vatreni" su svladali Ganu rezultatom 2:1 i osigurali prolazak u šesnaestinu finala. Ovom pobjedom Hrvatska je natjecanje u skupini L završila na drugom mjestu, iza prvoplasirane Engleske, što nam donosi brutalno težak, ali spektakularan put u nastavku turnira.

Utakmica u Philadelphiji bila je prava taktička bitka. Hrvatska je povela u 31. minuti projektilom Petra Sučića s više od 20 metara, koji je pokazao zašto mu je Zlatko Dalić ukazao povjerenje u udarnoj postavi. Ipak, Gana, koja je već ranije osigurala prolaz, pokazala je zube u drugom poluvremenu. Derrick Luckassen je u 73. minuti šokirao hrvatske navijače izjednačivši na 1:1. Kada se činilo da će Hrvatska morati strepiti do samog kraja, na scenu je stupio Nikola Vlašić. U trenucima kada je trebalo pokazati karakter, "Vatreni" su ekspresno reagirali i Vlašićevim pogotkom vratili vodstvo te mirno priveli utakmicu kraju.

Rasplet u skupini L donio je Hrvatskoj drugo mjesto (6 bodova), dok je Engleska završila prva sa 7 bodova. Gana je treća s 4 boda, a Panama se oprašta od turnira. Ovakav ishod šalje izabranike Zlatka Dalića u teži dio ždrijeba, gdje nas čeka pravi nogometni klasik. Hrvatska će u šesnaestini finala odmjeriti snage s Portugalom, koji je završio u skupini K na drugom mjestu, iza Kolumbije. Utakmica Vatrenih s Portugalom na rasporedu je u petak, 3. srpnja, s početkom u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

Pobjednika tog dvoboja u četvrtfinalu (ponedjeljak, 6. srpnja) najvjerojatnije čeka bolji iz susreta Španjolske i Austrije, koje svoj ogled igraju u četvrtak, 2. srpnja. U tom dijelu ždrijeba nalaze se i parovi Sjedinjene Američke Države – Bosna i Hercegovina te Belgija – Južna Koreja. Kada bi Hrvatska prošla Portugal i Španjolsku (ili njihove suparnike), u narednoj fazi natjecanja dočekao bi ih netko od tih momčadi.

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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 5

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Avatar EU Balija
EU Balija
02:22 28.06.2026.

u svakom slucaju bice tesko

LE
lector2corrector
02:12 28.06.2026.

Čestitamo

ER
ertor
02:04 28.06.2026.

Hehe to je to vrhunsko novinarstvo hartije. Bitno piskarati. Mateja Vanga ne samo da zna da ćemo protiv Portugala, već zna i sljedećeg protivnika. Kladionice veće šanse daju da ćemo igrati protiv Kolumbije. Ali to je Hartija, Mateja i bezvezna piskarala. Rijetko pogode, većinom ne. Vidjet ćemo koliko je Mataje vidovita. Ono što se sigurno zna je da novinarčići, piskarala su tužni jer njihovo navijanje za Ganu nije pomoglo. Patite, samo patite za drugo i niste

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