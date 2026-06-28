Hrvatska izborila megaspektakl u šesnaestini finala: Evo protiv koga i kada igramo sljedeću utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je svoj cilj! U infarktnoj završnici grupne faze Svjetskog prvenstva 2026., "Vatreni" su svladali Ganu rezultatom 2:1 i osigurali prolazak u šesnaestinu finala. Ovom pobjedom Hrvatska je natjecanje u skupini L završila na drugom mjestu, iza prvoplasirane Engleske, što nam donosi brutalno težak, ali spektakularan put u nastavku turnira.

Utakmica u Philadelphiji bila je prava taktička bitka. Hrvatska je povela u 31. minuti projektilom Petra Sučića s više od 20 metara, koji je pokazao zašto mu je Zlatko Dalić ukazao povjerenje u udarnoj postavi. Ipak, Gana, koja je već ranije osigurala prolaz, pokazala je zube u drugom poluvremenu. Derrick Luckassen je u 73. minuti šokirao hrvatske navijače izjednačivši na 1:1. Kada se činilo da će Hrvatska morati strepiti do samog kraja, na scenu je stupio Nikola Vlašić. U trenucima kada je trebalo pokazati karakter, "Vatreni" su ekspresno reagirali i Vlašićevim pogotkom vratili vodstvo te mirno priveli utakmicu kraju.

Rasplet u skupini L donio je Hrvatskoj drugo mjesto (6 bodova), dok je Engleska završila prva sa 7 bodova. Gana je treća s 4 boda, a Panama se oprašta od turnira. Ovakav ishod šalje izabranike Zlatka Dalića u teži dio ždrijeba, gdje nas čeka pravi nogometni klasik. Hrvatska će u šesnaestini finala odmjeriti snage s Portugalom, koji je završio u skupini K na drugom mjestu, iza Kolumbije. Utakmica Vatrenih s Portugalom na rasporedu je u petak, 3. srpnja, s početkom u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

Pobjednika tog dvoboja u četvrtfinalu (ponedjeljak, 6. srpnja) najvjerojatnije čeka bolji iz susreta Španjolske i Austrije, koje svoj ogled igraju u četvrtak, 2. srpnja. U tom dijelu ždrijeba nalaze se i parovi Sjedinjene Američke Države – Bosna i Hercegovina te Belgija – Južna Koreja. Kada bi Hrvatska prošla Portugal i Španjolsku (ili njihove suparnike), u narednoj fazi natjecanja dočekao bi ih netko od tih momčadi.