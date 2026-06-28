Ibrahimović pobjesnio zbog jedne od najvećih kontroverzi SP-a: 'Ukrali su san jednoj cijeloj naciji'

Zlatan Ibrahimović žestoko je kritizirao suđenje i VAR tehnologiju nakon kontroverzne završnice utakmice Egipta i Irana na Svjetskom prvenstvu 2026., u kojoj je Iran ostao bez pobjede i povijesnog plasmana u nokaut-fazu. U dvoboju koji je završio 1:1, Egipat je osigurao prolazak u šesnaestinu finala, dok je Iran ostao treći u skupini, no na kraju nije prošao u šesnaestinu finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi.

No, susret je obilježila dramatična situacija u samoj završnici – pogodak Shojae Khalilzadeha, koji je Iranu donio vodstvo, poništen je zbog minimalnog zaleđa nakon VAR provjere. Ta je odluka izazvala buru reakcija, a najglasniji je bio upravo Ibrahimović, koji je za američki Fox News optužio suce da su Iranu “ukrali san”. “Zbog ovoga ljudi gube vjeru u VAR. Kažu da je tu da ispravlja očite pogreške, a zapravo stvara nove velike kontroverze na najvećoj sceni”, poručio je Ibrahimović, dodajući da je takva odluka “neprihvatljiva”.

Švedski napadač naglasio je kako ni nakon ponovljenih snimki nije uvjeren u ispravnost odluke te da se u situacijama koje odlučuju o sudbini reprezentacija mora postojati apsolutna sigurnost, a ne “digitalno nagađanje”.

Prema njegovim riječima, najteže posljedice snose igrači i navijači Irana, koji su već slavili povijesni trenutak prije nego što je pogodak poništen. “U nekoliko sekundi oduzeta je radost cijeloj naciji. To je san koji je nestao zbog odluke iz VAR sobe”, poručio je Ibrahimović, koji je pozvao na veću odgovornost sudaca i bolji nadzor korištenja tehnologije. Ibrahimović je zaključio kako nogomet zaslužuje više standarde suđenja te da ni igrači ni navijači ne smiju biti taoci spornih odluka.

Da podsjetimo, Iran je ispao sa Svjetskog prvenstva 2026. nakon dramatičnog raspleta u skupini G, iako je turnir završio bez poraza (tri remija protiv Belgije, Novog Zelanda i Egipta). Ključni trenutak dogodio se uoči završetka grupne faze: Iran je protiv Egipta odigrao 1:1, ali im je poništen kasni pogodak nakon VAR provjere, što ih je ostavilo u neizvjesnosti.

Za prolazak su im trebali povoljni rezultati u drugim skupinama. Nada je trajala do posljednjih sekundi utakmice Austrija – Alžir, gdje je Austrija kasnim izjednačenjem na 3:3 osigurala prolaz, a istovremeno “izbacila” Iran iz kruga najboljih trećeplasiranih momčadi. Iran je završio kao 9. najbolja trećeplasirana momčad. S tri boda, iranska momčad imala je gol-razliku od 0, dva manje od Senegala, koji je osigurao posljednje mjesto među osam najboljih trećeplasiranih. Pobjeda protiv Egipta osigurala bi im izravnu kvalifikaciju.