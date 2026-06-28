Evo kako regionalni mediji izvještavaju o pobjedi Hrvatske, portali u Srbiji pišu nevjerojatne stvari

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa sedam bodova. Hrvatska je skupila šest, dok dalje ide i Gana s četiri boda i s trećeg mjesta.

O ovoj se utakmici piše u našoj regiji, a dio medija u Srbiji insinuira da je Gana namjerno izgubila iako nema nikakvih dokaza za to.

"U utakmici koja bi ih, da su samo izgubili, najvjerojatnije poslala kući, protiv reprezentacije Gane koja, priznao je i sam Thomas Tuchel, igra fenomenalnu obranu, Hrvati su, unatoč tome što su dobrim dijelom drugog poluvremena strepjeli, upisali golemu pobjedu (2:1) i osigurali izravan plasman u nokaut fazu natjecanja", navodi Blic.

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"Gana je i prije ove utakmice željela proći dalje kao trećeplasirana, a razlog je glavni igrač Thomas Partey koji ima problema s vizom za Kanadu. Prolazak s trećeg mjesta znači da će moći igrati u Americi", piše Mondo.

A Kurir bez ikakvih dokaza sugerira da je Gana namjerno primila gol?!

"Skandal je blaga riječ: Pogledajte više nego smiješnu reakciju nogometaša Gane kod gola", navodi Kurir i dodaje:

"Prvo su izgubili loptu ispred vlastitog gola, zatim su Petra Sučića ostavili potpuno samog na oko 30 metara od gola, a potom je branič Gane Derrick Lukassen dopustio da mu lopta prođe kroz noge prije nego što je završila u mreži. Takvu ležernost i nonšalantnost ganskih nogometaša teško je logično objasniti. Podsjetimo, Gana bi s četiri boda kao trećeplasirana reprezentacija sigurno prošla u nokaut fazu. Tamo bi igrala protiv Kolumbije ili Portugala, dok bi jedna od te dvije reprezentacije bila suparnik Hrvatskoj. Međutim, zašto Gani odgovara poraz? Njihov nogometaš Thomas Partey ne može ući u Kanadu jer mu nije odobrena viza."

O pobjedi Hrvatske piše se i u BiH.

"Hrvati su imali dobru situaciju prije početka utakmice, jer ju je i bod sigurno vodio u narednu fazu natjecanja, ali su naši susjedi sve učinili da se pobjedom plasiraju dalje i zauzmu što jaču poziciju", piše Klix, dok SportSport dodaje:

"Hrvatska je zasluženo stigla do druge pobjede na prvenstvu, dok će zajedno s Engleskom i Ganom nastaviti natjecanje u nokaut fazi."