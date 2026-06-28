Dalić je potpuno šokirao Queiroza! Evo kako je promjenom taktike nadmudrio i zbunio Gance

Nakon prve dvije utakmice u kojima vatreni nisu oduševili, protiv Engleske (2:4) i Paname (1:0), pojavile su se sumnje je li ovo kraj moćne Hrvatske, Hrvatske koja je pod Dalićem oduševljavala na zadnja dva SP-a. Počeli su mnogi već otpisivati senatore Modrića, Kovačića, Kramarića..., ali i kritizirati uvjerljivo najboljeg hrvatskog izbornika u povijesti. No, utakmica protiv Gane pokazala je da su kritike bile neutemeljene, jer ključ sinoćnje utakmice bili su baš senatori i izbornik. Modrić, Perišić i Kovačić dominirali su na terenu protiv Ganaca, a izbornik Dalić potpuno je nadmudrio bivšeg trenera Real Madrida i dugogodišnjeg Fergusonovog pomoćnika Carlosa Queiroza.

Zlatko Dalić početnom je postavom šokirao dobar dio hrvatske javnosti, ali još više Carlosa Queiroza. Portugalcu na klupi Gane nije bilo jasno otkud u prvih 11 Nikola Vlašić, zašto na mjestu lijevog beka igra Perišić, a najveći šok bio mu je kada je Dalić, očito svjesno i pomno isplanirano, Gancima prepustio posjed u početku utakmice. Igra Gane, otkad ih je preuzeo Queiroz, temelji se na tome da stoje u bloku, igraju defenzivno, a onda preko brzih krila prijete iz kontranapada. No, Dalić je to njihovo najmoćnije oružje sasjekao u korijenu, i to tako da je Gancima svjesno prepustio puno veći posjed od onog na koji su navikli. Za usporedbu, Ganci su čak i protiv slabe Paname imali tek 37 posto lopte u nogama, a protiv Engleza nevjerojatno malih 21 posto. I u pripremnim utakmica Ganci su imali tek 30 posto posjeda protiv Njemačke, odnosno svega 34 posto protiv Walesa. Protiv Hrvatske su pak imali uvjerljivo najviše otkad ih vodi Queiroz, čak 48 posto!

A u takvoj igri, kada oni napadaju, Ganci su bili izgubljeni. Dalić i njegov stožer senzacionalno su dobro skautirali Gance, odabrali su taktiku koja u početku utakmice sve nas pomalo šokirala, ali na kraju se pokazalo da je bila najbolja moguća. Ganci su jednostavno bili natjerani na igru koja im nikako ne odgovara, i to je presudilo utakmicu. Također, Dalić je utakmicu protiv Gane odlučio igrati bez krila. Natrpao je sredinu terena veznjacima kako bi usporio ritam utakmice i u tome potpuno uspio. Gana je na kraju imala samo jedan udarac prema golu, i to iz vrlo neizgledne situacije.

Dalić je iskusni trenerski vuk, čovjek s čak 110 utakmica na klupi Hrvatske, izbornik s puno odrađenih bitaka, iz kojih je, pogotovo iz onih najvažnijih, gotovo uvijek izlazio kao pobjednik. Dalić je jučer na presici i sam priznao da je u prve dvije utakmice napravio neke pogreške, no kada je bilo najvažnije, u tom presudnom dvoboju s Ganom, utakmicu je odradio savršeno! A vjerujte, isto će učiniti i za utakmicu protiv Portugala. I zato, nikad ne otpisujte Dalićevu Hrvatsku! Imamo pravo opet sanjati, jer sada slijedi nokaut faza SP-a, a u njoj su Dalićevi vatreni uvijek najopasniji...