Navijači širom svijeta u nevjerici zbog Modrićeve reakcije: 'Ovo se vidi jednom u 100 godina!'

Ostvarili smo prvi cilj, a sada počinje novi turnir, poručio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon pobjede protiv Gane i plasmana u drugi krug Worlds Cupa.

"Ostvarili smo prvi cilj, a to je plasman u drugi krug natjecanja, sretni smo zbog toga," kazao je Modrić u razgovoru s hrvatskim novinarima u mix zoni.

"Rastemo iz utakmice u utakmicu. U turnir smo ušli u grču zbog velikih očekivanja, kojih i mi sebi ponekad stavimo nepotrebno na leđa. Trebamo uživati, vjerujem u to da ćemo nakon svake utakmice biti bolji. Pogotovo nakon Paname, koju smo dobili na mišiće, ali smo je dobili i ona nam je podigla samopouzdanje. Siguran sam da možemo igrati još i bolje. Sada se trebamo uživati, opustiti se, pa što bude," dodao je.

Jedan od najopasnijih napada Gane stigao je s desne strane, nakon ubačaja na desetak metara od gola. Lopta je išla u vrlo opasnu zonu, ali tada se pojavio Luka Modrić i spasio stvar. Kapetan vatrenih klizećim je startom očistio loptu i spriječio veliku priliku Gane, a u nastavku akcije još se dvaput bacio pred suparničke igrače i zaustavio nove pokušaje afričke reprezentacije.

Taj je trenutak odmah izazvao reakcije navijača na društvenim mrežama. Posebno su ga komentirali španjolski profili, koji nisu mogli vjerovati koliko Modrić i u 40. godini radi za momčad.

- Četrdeset godina na leđima, kapetan, umoran, ali evo ga - prvi se vraća u obranu kao da je finale Lige prvaka ili Svjetskog prvenstva. Kakva je*** legenda, don Luka Modrić - poručio je jedan navijač.

- Luka Modrić ima 40 godina i ne prestaje gutati kilometre kako bi Pongračiću i Šutalu otvarao linije za izlazak s loptom. Uz to ispravlja pogreške, ide u klizeće startove, presijeca lopte u graničnim situacijama, pokušava voditi tranziciju... Trodimenzionalni igrač. Četrdeset godina, ponavljam - napisao je drugi fan, a jedan je dodao da se netko kao Modrić pojavljuje jednom u 100 godina: 'Ovo jednostavno nije normalno.'