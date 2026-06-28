Kraj prvog dijela.
Laryea pao je u kaznenom prostoru, a Kanada je tražila penal. No, sudac je odlučio da je sve čisto.
Kanađani su imali najbolju priliku do sada nakon gužve iz kornera, no Modiba je doslovno s gol-crte očistio loptu. Nakon toga je uslijedila dobra obrana Williamsa.
Oluwaseyi je tukao iz okreta, ali Williams to lovi.
Pola sata utakmice je iza nas, igra se dosta aktivno na obje strane, ali još nema golova.
Mogla je sada Kanada povesti, Cornelius je ostao sam nakon nabačaja, ali je slabo tukao glavom.
David je bio u dobroj prilici nakon kornera Kanade, ali je loše zahvatio loptu i prošlo je pored gola.
Južna Afrika bolje je otvorila utakmicu i uputila jedan šut, ali još uvijek čekamo pravu priliku.
Počela je utakmica!
JUŽNA AFRIKA: Willams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole - Maseko, Mofokeng, Appolis - Makgopa
KANADA: Crepeau - Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea - Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar - David, Oluwaseyi
Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Na stadionu SoFi u Los Angelesu večeras se igra prva utakmica šesnaestine finala u 96-godišnjoj povijesti turnira, u kojoj se sastaju Kanada i Južna Afrika.
Domaćini turnira, reprezentacija Kanade, u ovaj susret ulaze nakon poraza od Švicarske u posljednjem kolu grupne faze, čime su natjecanje u skupini završili na drugom mjestu. Taj rasplet znači da se reprezentacija Jesseja Marscha seli izvan granica Kanade, tražeći iskupljenje i prolaz među 16 najboljih pred kalifornijskom publikom. S druge strane, Južna Afrika, predvođena izbornikom Hugom Broosom, u meč ulazi s jasnim ciljem – prirediti senzaciju i ostvariti najveći uspjeh u povijesti nacionalnog nogometa.
Utakmica nosi poseban ulog jer pobjednika u osmini finala čeka težak ispit protiv Nizozemske ili Maroka. Za Kanadu je ovaj susret od iznimne važnosti i zbog povratka ključnih igrača; kapetan Alphonso Davies, nakon oporavka od ozljede zadnje lože, ponovno je spreman za nastup, što donosi prijeko potrebnu stabilnost u obrambenim redovima. Južnoafrička Republika, poznata kao „Bafana Bafana“, oslanja se na povratak ključnog veznog dvojca Sithole-Mokoena, koji su zbog suspenzija propustili dio turnira.
Povijest nije naklonjena Kanađanima kada je riječ o susretima s afričkim momčadima na velikim natjecanjima – Kanada je izgubila oba svoja prethodna natjecateljska ogleda protiv predstavnika CAF-a. Ipak, uz podršku navijača koji su stigli u Los Angeles i formu prvog topnika Jonathana Davida, domaćini se nadaju da će večeras ispisati novu stranicu povijesti i nastaviti svoj put na domaćem Mundijalu. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Večernjeg lista.
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