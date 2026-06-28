MARIJAN KUSTIĆ

Šef HNS-a otkrio sudbinu Dalića pa prepričao scenu iz lifta: 'Tresao sam se pred Ganu, a onda me Modrić pogledao'

"Sjeli smo i dali si ruku. Naša želja je Zlatko Dalić i to je neupitno. Ali, fokus je sada na Portugalu", poručio je Kustić