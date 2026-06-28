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Komentari
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'NEPRIMJERENO'

Karikatura o SP-u zgrozila nogometni svijet, sa svih strana stižu osude

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 22:01

Satirični tjednik Charlie Hebdo objavio je karikaturu koja je zgrozila nogometni svijet. Na njemu je prikazan francuski izbornik kako kako drži pogrebnu urnu svoje majke uz naslov "Deschamps donosi pehar kući".

Iz stožera francuske nogometne reprezentacije objavili su kako se izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Didier Deschamps vratio u kamp nakon što se na nekoliko dana vratio kući u Francusku zbog majčine smrti. 

"Didier je s nama," objavio je Francuski nogometni savez (FFF).

Deschamps je zbog majčina pogreba propustio 4:1 pobjedu protiv Norveške u petak kojom je Francuska osvojila prvo mjesto u skupini I pa će u 16-ini finala igrati protiv Švedske u utorak u 23 sata po hrvatskom vremenu u East Rutherfordu.

A satirični tjednik Charlie Hebdo objavio je karikaturu koja je zgrozila nogometni svijet. Na njemu je prikazan francuski izbornik kako kako drži pogrebnu urnu svoje majke uz naslov "Deschamps donosi pehar kući".

Poruke osude stigle su sa svih strana, a prvi čovjek Francuskog nogometnog saveza Philippe Diallo je poručio:

"Šokiran sam karikaturom. Svi smo bili Charlie, no ovo smatram vrlo neprimjerenim prema čovjeku koji proživljava teško razdoblje. Savez podržava maksimalnu slobodu izražavanja, ali ova karikatura je ipak nepristojna i izraz nepoštovanja."
Ključne riječi
Francuska reprezenacija Didier Deschamps

Komentara 4

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ZM
zm1
22:26 28.06.2026.

Niti je satiricno niti je smijesno , mozda retardirano

Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
01:20 29.06.2026.

Nastranu napad na ljude, no bila je silna podrška tom gubitaškom časopisu, koji je bio pred propašću prije desetak godina. "Belosvecki" diplomirani aktivisti su tada složno vrištali "svi smo mi charlie hebdo". Nakaradna ekipa, to se jasno vidjelo i onda tko je htio gledati. Naravno, llevičarska bratija je učinila sve za solidariziranje javnosti, peglanje imagea i spašavanje nekog bezveznog rubnog javnog glasila od propasti.

MA
marinalučica
22:40 28.06.2026.

Svi smo mi Mohammed Ali.

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