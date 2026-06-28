Karikatura o SP-u zgrozila nogometni svijet, sa svih strana stižu osude

Iz stožera francuske nogometne reprezentacije objavili su kako se izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Didier Deschamps vratio u kamp nakon što se na nekoliko dana vratio kući u Francusku zbog majčine smrti.

"Didier je s nama," objavio je Francuski nogometni savez (FFF).

Deschamps je zbog majčina pogreba propustio 4:1 pobjedu protiv Norveške u petak kojom je Francuska osvojila prvo mjesto u skupini I pa će u 16-ini finala igrati protiv Švedske u utorak u 23 sata po hrvatskom vremenu u East Rutherfordu.

A satirični tjednik Charlie Hebdo objavio je karikaturu koja je zgrozila nogometni svijet. Na njemu je prikazan francuski izbornik kako kako drži pogrebnu urnu svoje majke uz naslov "Deschamps donosi pehar kući".

Poruke osude stigle su sa svih strana, a prvi čovjek Francuskog nogometnog saveza Philippe Diallo je poručio:

"Šokiran sam karikaturom. Svi smo bili Charlie, no ovo smatram vrlo neprimjerenim prema čovjeku koji proživljava teško razdoblje. Savez podržava maksimalnu slobodu izražavanja, ali ova karikatura je ipak nepristojna i izraz nepoštovanja."