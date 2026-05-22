Manchester City potvrdio: Guardiola odlazi, u nedjelju vodi posljednju utakmicu

Pep Guardiola napustit će Manchetser City nakon deset godina na kraju ove sezone, potvrdio je do klub iz 'plavog dijela Manchestera'. 55-godišnji Španjolac posljednju utakmicu na klupi vodit će ove nedjelje protiv Aston Ville u posljednjem kolu Premier lige.

Guardiola je u City stigao 2016. iz minhesnkog Bayerna i transformirao klub iz ambicioznog premierligaša u jedan od najmoćnijih svjetskih klubova. Prije njegovog dolaska, osvojili su dvije titule u Engleskoj 2012. i 2014., no to nije moglo najaviti dominaciju kakva je uslijedila. U sljedećih deset godina, osvojili su šest naslova prvaka Engleske, a u sezoni 2017./18. osvojili su rekordnih 100 bodova i tu se momčad smatra jednom od najboljih u povijesti engleskog nogometa.

Ukupno je na Etihad donio 20 trofeja, a uz šest Premier ligi najviše se ističe naslov prvaka Europe osvojen 2023. Te sezone, osvojili su i povijesnu trostruku krunu postavši tek drugi engleski klub kojem je to uspjelo osim gradskog rivala Uniteda. U oproštajnoj sezoni, Guardiola je osvojio još dvije titule - oba engleska kupa, Liga Kup i FA kup.

Njegov nasljednik trebao bi biti njegov bivši učenik Enzo Maresca. 46-godišnji Talijan trenersku karijeru započeo je kao član Guardiolinog stožera u Cityju, a sada bi ga trebao naslijediti u istom klubu.