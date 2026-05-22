Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŽBENO JE

Manchester City potvrdio: Guardiola odlazi, u nedjelju vodi posljednju utakmicu

Premier League - AFC Bournemouth v Manchester City
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
22.05.2026.
u 12:35

Prije njegovog dolaska, osvojili su dvije titule u Engleskoj 2012. i 2014., no to nije moglo najaviti dominaciju kakva je uslijedila

Pep Guardiola napustit će Manchetser City nakon deset godina na kraju ove sezone, potvrdio je do klub iz 'plavog dijela Manchestera'. 55-godišnji Španjolac posljednju utakmicu na klupi vodit će ove nedjelje protiv Aston Ville u posljednjem kolu Premier lige.

Guardiola je u City stigao 2016. iz minhesnkog Bayerna i transformirao klub iz ambicioznog premierligaša u jedan od najmoćnijih svjetskih klubova. Prije njegovog dolaska, osvojili su dvije titule u Engleskoj 2012. i 2014., no to nije moglo najaviti dominaciju kakva je uslijedila. U sljedećih deset godina, osvojili su šest naslova prvaka Engleske, a u sezoni 2017./18. osvojili su rekordnih 100 bodova i tu se momčad smatra jednom od najboljih u povijesti engleskog nogometa.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju

Ukupno je na Etihad donio 20 trofeja, a uz šest Premier ligi najviše se ističe naslov prvaka Europe osvojen 2023. Te sezone, osvojili su i povijesnu trostruku krunu postavši tek drugi engleski klub kojem je to uspjelo osim gradskog rivala Uniteda. U oproštajnoj sezoni, Guardiola je osvojio još dvije titule - oba engleska kupa, Liga Kup i FA kup.

Njegov nasljednik trebao bi biti njegov bivši učenik Enzo Maresca. 46-godišnji Talijan trenersku karijeru započeo je kao član Guardiolinog stožera u Cityju, a sada bi ga trebao naslijediti u istom klubu.
Ključne riječi
odlazak Manchester City Pep Guardiola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!