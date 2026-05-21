Optužen za 'monstruozno ponašanje'. Američki veleposlanik izraelskom ministru: 'Izdali ste dostojanstvo ove nacije'

Pregovori između SAD-a i Irana ulaze u svoju najopasniju fazu, dok rastu ozbiljne napetosti i između Washingtona i Tel Aviva. U središtu krize su američki predsjednik Donald Trump, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei, čije bi odluke mogle odrediti hoće li Bliski istok krenuti prema sporazumu ili novoj eskalaciji sukoba. Posljednjih dana pregovore su dodatno zakomplicirala ozbiljna neslaganja između Trumpa i Netanyahua. Prema američkim medijima, njihov posljednji telefonski razgovor pretvorio se u žestoku svađu o budućoj strategiji prema Iranu. Trump želi što prije proglasiti kakvu-takvu "pobjedu u ratu" i potpisati mirovni sporazum, dok Netanyahu smatra da je vrijeme za nastavak bombardiranja iranskih vojnih ciljeva.