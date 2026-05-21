Gladni i bez nafte: Trump uletio u ratni vrtlog, još jedna vojna opcija sve je bliže

Amerika za Kubu priprema venezuelski scenarij, a rat između dvije zemlje postao je ozbiljna mogućnost. To je postalo još jasnije u srijedu, nakon što su američki dužnosnici podignuli optužnicu protiv najvišeg živućeg kubanskog vlastodršca Raúla Castra, brata pokojnog Fidela Castra koji je preminuo prije deset godina. SAD ga tereti za ubojstvo trojice Amerikanaca u slučaju iz 1996. godine. Time administracija Donalda Trumpa dodatno povećava pritisak na Kubu, koja je ekonomski potpuno devastirana i paralizirana nakon višemjesečne američke blokade.