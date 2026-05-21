VENEZUELANSKI SCENARIJ

Gladni i bez nafte: Trump uletio u ratni vrtlog, još jedna vojna opcija sve je bliže

Autor
Dino Brumec
21.05.2026.
u 22:04

Kina je jučer pozvala Ameriku da prestane koristiti prisilu i prijetnje protiv Kube. Sličnu je poruku podrške uputila i Rusija

Amerika za Kubu priprema venezuelski scenarij, a rat između dvije zemlje postao je ozbiljna mogućnost. To je postalo još jasnije u srijedu, nakon što su američki dužnosnici podignuli optužnicu protiv najvišeg živućeg kubanskog vlastodršca Raúla Castra, brata pokojnog Fidela Castra koji je preminuo prije deset godina. SAD ga tereti za ubojstvo trojice Amerikanaca u slučaju iz 1996. godine. Time administracija Donalda Trumpa dodatno povećava pritisak na Kubu, koja je ekonomski potpuno devastirana i paralizirana nakon višemjesečne američke blokade.

AL
alojzvodic
22:19 21.05.2026.

Američka vojska danas je tijekom "posjeta" dviju bespilotnih letjelica Shaded Floridi saznala da se Kuba nalazi na manje od 145 kilometara od više od 20 američkih vojnih baza smještenih na Floridi. Vojska se s neočekivanim gostima nosila ne baš slavno, budući da je jedna od njih ipak stigao do američkog kopna i ušla u povijest. Dok administracija u Washingtonu pokušava srušiti komunistički režim u Havani, obavještajne informacije o novom oružju udaljenom samo 145 kilometara od Floride izazvale su paniku među američkim generalima. Prema posljednjim izvješćima, Kuba je nabavila više od 300 iranskih jurišnih bespilotnih letjelica u vrijeme kada napetosti s Washingtonom dosežu vrhunac. Smatra se da je blokadu probio ruski tanker s naftom. Tijekom nedavne rasprave o tekućem sukobu s Iranom, bivši visokopozicionirani časnik američke vojske iznio je argument koji privlači pozornost svjetske javnosti. Izjavio je da su Ujedinjeni Arapski Emirati i drugi saveznici na Bliskom istoku puno bolje zaštićeni američkim sustavima protuzračne obrane od iranskih Shahedovih bespilotnih letjelica nego sama država Florida. Ovo je goruće pitanje koje bez sumnje brine zapovjednike u više od 20 vojnih baza na Floridi koje se nalaze u dometu Kube. To se posebno odnosi na baze oko grada Tampe, gdje se nalaze američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) i Zapovjedništvo za specijalne operacije (SOCOM). Pitanje je koliko SAD zaostaje u ovom eksponencijalno rastućem ratnom području na terenu.

Blender
22:18 21.05.2026.

Izgleda da budu i ameri dosli na red, da svi po njima tuku!

