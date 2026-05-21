Hrvatski borac došao do prve pobjedu u UFC-u pa dobio otkaz: Vraća se u FNC?

Hrvatski MMA borac u poluteškoj kategoriji Ivan Erslan prošlog vikenda došao je do svoje prve pobjede pod okriljem najmoćnije svjetske promocije UFC-a. Na priredbi u Las Vegasu jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio je Georgea Tokkosa. To mu je bila i posljednja borba na ugovoru s UFC-om, no nakon pobjede se očekivalo kako će mu ponuditi produljenje.
Kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi. UFC je odlučio otpustiti nekoliko boraca koji nisu opravdali očekivanja, a među njima je i Erslan tvrdi insajder Guilherme Cruz s portala MMA Fighting. Zanimljivo je kako je otkaz dobio i Tokkos tako da njihova borba na kraju nije imala utjecaja na njihov položaj u promociji.
Erslan je prije ove pobjede doživio čak tri uzastopna poraza. Moldavac Ion Cutolaba pobijedio ga je podijeljenom sudačkom odlukom, Navaj Stirling jednoglasnom odlukom, a Jimmy Crute nokautom u prvoj rundi.
Tek treba vidjeti što je sljedeće za Erslana, a najizglednijim se čini povratak u regionalnu promociju FNC. U toj bi organizaciji mogao napasti pojas poluteške kategorije koji trenutačno drži Slovenac Jakob Nedoh. On je u travnju u Ljubljani pobijedio Mateja Batinića i čeka svoju prvu obranu titule.