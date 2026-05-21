Hrvatski borac došao do prve pobjedu u UFC-u pa dobio otkaz: Vraća se u FNC?

Hrvatski MMA borac u poluteškoj kategoriji Ivan Erslan prošlog vikenda došao je do svoje prve pobjede pod okriljem najmoćnije svjetske promocije UFC-a. Na priredbi u Las Vegasu jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio je Georgea Tokkosa. To mu je bila i posljednja borba na ugovoru s UFC-om, no nakon pobjede se očekivalo kako će mu ponuditi produljenje.

Kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi. UFC je odlučio otpustiti nekoliko boraca koji nisu opravdali očekivanja, a među njima je i Erslan tvrdi insajder Guilherme Cruz s portala MMA Fighting. Zanimljivo je kako je otkaz dobio i Tokkos tako da njihova borba na kraju nije imala utjecaja na njihov položaj u promociji.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Erslan je prije ove pobjede doživio čak tri uzastopna poraza. Moldavac Ion Cutolaba pobijedio ga je podijeljenom sudačkom odlukom, Navaj Stirling jednoglasnom odlukom, a Jimmy Crute nokautom u prvoj rundi.

Tek treba vidjeti što je sljedeće za Erslana, a najizglednijim se čini povratak u regionalnu promociju FNC. U toj bi organizaciji mogao napasti pojas poluteške kategorije koji trenutačno drži Slovenac Jakob Nedoh. On je u travnju u Ljubljani pobijedio Mateja Batinića i čeka svoju prvu obranu titule.