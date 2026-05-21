ŠOK ZA NJEGA

Hrvatski borac došao do prve pobjedu u UFC-u pa dobio otkaz: Vraća se u FNC?

Zanimljivo je kako je otkaz dobio i Tokkos tako da njihova borba na kraju nije imala utjecaja na njihov položaj u promociji

Hrvatski MMA borac u poluteškoj kategoriji Ivan Erslan prošlog vikenda došao je do svoje prve pobjede pod okriljem najmoćnije svjetske promocije UFC-a. Na priredbi u Las Vegasu jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio je Georgea Tokkosa. To mu je bila i posljednja borba na ugovoru s UFC-om, no nakon pobjede se očekivalo kako će mu ponuditi produljenje.

Kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi. UFC je odlučio otpustiti nekoliko boraca koji nisu opravdali očekivanja, a među njima je i Erslan tvrdi insajder Guilherme Cruz s portala MMA Fighting. Zanimljivo je kako je otkaz dobio i Tokkos tako da njihova borba na kraju nije imala utjecaja na njihov položaj u promociji.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

Erslan je prije ove pobjede doživio čak tri uzastopna poraza. Moldavac Ion Cutolaba pobijedio ga je podijeljenom sudačkom odlukom, Navaj Stirling jednoglasnom odlukom, a Jimmy Crute nokautom u prvoj rundi.

Tek treba vidjeti što je sljedeće za Erslana, a najizglednijim se čini povratak u regionalnu promociju FNC. U toj bi organizaciji mogao napasti pojas poluteške kategorije koji trenutačno drži Slovenac Jakob Nedoh. On je u travnju u Ljubljani pobijedio Mateja Batinića i čeka svoju prvu obranu titule.
Filip Hrgović pobijedio Davida Allena u Doncasteru
Nakon jubilarne 20. pobjede

Hrgović: Kao Hrvat nemam prostora birati, a trener Abel me uoči meča povrijedio s ljudske strane

– Znam da je to izgledalo lagano, no nije bilo jednostavno jer sam bio pod velikim pritiskom. U statusnom smislu imao sam puno toga izgubiti, a on ništa. Imao sam psihički težak pripremni kamp i nije bilo jednostavno ići na čovjeka, i to pred njegovom publikom, koji nema što izgubiti. Iskreno, nisam mislio da ću tako rano završiti jer u tome nisu uspjeli ni Ortiz, Whyte, Yoka, Price. Mahmudov...

