Zvijezda Bayerna završava karijeru sa samo 32 godine? Može se oprostiti s trofejom

Lijevi bek Bayerna Raphael Guerreiro mogao bi završiti igračku karijeru nakon finala njemačkog kupa ove subote u kojem bavarski div igra protiv Stuttgarta. 32-godišnji Portugalac na vrhuncu karijere bio je jedan od najboljih svjetskih igrača na svojoj poziciji, no brojne ozljede su mu uništile karijeru.

Otprije se znalo kako će ovog ljeta napustiti Bayern kada mu istekne ugovor, no vijest o potencijalnom iznenadila je mnoge. Kako nema previše glasina koje ga povezuju s drugim klubovima iako će napustiti Bayern, priče o odlasku u mirovinu nose dodatnu težinu. Neki mediji ga povezuju s portugalskom Benficom, no nije poznato koliko je to vjerojatno.

Guerreiro je u Bayern stigao 2023. iz dortmundske Borussije kao slobodan igrač. S Bavarcima je osvojio dvije titule prvaka Njemačke te je tijekom tri godine odigrao ukupno 94 utakmice te je zabio 14 golova i dodao osam asistencija. Najdublji trag ostavio je u Borussiji za koju je zabio 40, a namjestio 50 golova u 224 nastupa.

Za portugalsku reprezentaciju upisao je 64 nastupa i bio je važan dio momčadi koja je 2016. osvojila Europsko prvenstvo u Francuskoj.