Komentari
NATO UKLJUČIO ALARM

Eksplozivno izvješće: Putin postavlja nuklearne projektile na dno mora, ovo su dvije prednosti te misije

Rusija: Predsjednik Putin u radnom posjetu Arhangelskoj oblasti
Foto: Tass/SIPA USA
Autor
Antonio Mandir
22.05.2026.
u 13:00

Radi se o projektu 'Zvezdočka', a prema izvorima NATO-a, projektili s nuklearnim bojevim glavama bit će pohranjeni nekoliko stotina metara duboko u moru - u posebno razvijenim kontejnerima ili silosima

Rusija postavlja nuklearne projektile na morsko dno. Zapadne obavještajne agencije pomno prate sumnjivi ruski tajni projekt u moru. Prema istraživanju njemačkih javnih televizija WDR i NDR, Rusija radi na postavljanju nuklearnih projektila u posebne silose duboko pod morem. U središtu misije plovilo je nježnog imena: "Zvezdočka" ("Mala zvijezda"). Specijalizirano plovilo dugo 96 metara nalazi se u Severodvinsku u Rusiji, na Bijelom moru, ključnoj lokaciji za izgradnju ruskih podmornica. Zapadne obavještajne agencije vjeruju da bi "Zvezdočka" mogla biti dio projekta "Skit" - tajnog vojnog programa.


Prema izvorima NATO-a, projektili s nuklearnim bojevim glavama bit će pohranjeni nekoliko stotina metara duboko u moru - u posebno razvijenim kontejnerima ili silosima. Tamo bi mogli ostati skriveni dulje vrijeme i biti lansirani daljinski u slučaju nužde. Uz "Zvezdočku", koristit će se i posebna podmornica "Sarov", objavio je njemački Bild.de. Za svoje istraživanje, WDR i NDR analizirali su satelitske snimke, ruske baze podataka i povijesne dokumente te razgovarali s vojnim osobljem i stručnjacima. Prema njihovim nalazima, Rusija već godinama radi na sustavu. Međutim, projekt nije službeno potvrđen. Ni NATO ni rusko Ministarstvo obrane nisu željeli komentirati.

Mornarički časnik Helge Adrians iz Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP) u konceptu vidi prvenstveno strateške prednosti. „Postavljanje interkontinentalnih balističkih projektila na morsko dno i njihovo držanje spremnim za raspoređivanje ima, po mom mišljenju, dvije ključne prednosti“, rekao je. „Prvo, čini se da je njihova neutralizacija vrlo složena i skupa. Drugo, ova metoda nudi mogućnost uštede na podmornicama i njihovom osoblju.“ Istovremeno, Adrians upozorava na ogromne tehničke probleme. Morske struje, zamuljivanje, opskrba energijom i prijenos podataka  predstavljaju velike izazove. Stoga je široko rasprostranjena upotreba tehnologije upitna.

Ideja nuklearnog oružja na morskom dnu nije nova. SAD su ispitivale slične koncepte tijekom Hladnog rata. Studija Pentagona iz 1980. istraživala je skrivanje raketnih platformi na oceanskom dnu. SAD su na kraju odustale od razvoja. Međutim, kaže se da je Rusija dalje razvijala koncept. Prema NATO-ovim obavještajnim podacima, u tu svrhu razvijena je posebna raketa nazvana "Skif" - varijanta balističke rakete "Sineva" koja se lansira s podmornica. Navodno rakete imaju domet od nekoliko tisuća kilometara. Izvještava se da su početna testiranja provedena prije nekoliko godina. Ostaje nejasno jesu li podvodne rakete već raspoređene.

NATO Vladimir Putin nuklearno naoružanje Rusija

Komentara 2

Avatar Backup
Backup
13:26 22.05.2026.

Rusiju se prikazuje kao neku supersilu, a zapravo je razvalina nekadašnjeg sovjetskog imperija, mada se i moć tog negdašnjeg SSSR-a preuveličavao.

SI
sisavac
13:11 22.05.2026.

nato uključio alarm... a rusija ga nije, već odavno? amerikanac povećava broj vojnika, opreme, u pacifiku. to je isto nekome alarm, ne? otkad to mi tako zdušno navijamo za američke interese? eu nema uopće interes, za ništa. nema veze što koristimo američke programe za sve što radimo, nema veze što amer prije dobije naš e-mail nego mi, nema veze što sav internet promet ide preko američkih servera. to nas ne zabrinjava. ali kad zapadne službe ne mogu upasti u huaweijev softver, hakirati ga, e onda je problem, jer nas treba strašiti da će kinezi skupljati naše podatke.. halo, baš tamo nekoga yona interesira što je katarina prošlu večer objavila na fejsu ili kome čemu već. ali nekog smitha u langleyu itekako interesira što je gospodin horvat poslao gospodinu mariću i gospođi jurić. gubitak kontrole nad događanjima i tehnologijom je trenutno izvor sukoba. rusija je kolateral, nema ambicije biti svjetski hegemon. al ovaj sadašnji ima, on ne prizna suverenitet ni jedne države.

