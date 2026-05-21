Ovo su najjeftinije ljetne destinacije: Posebno se istaknula jedna balkanska zemlja, pivo košta oko 2 eura, a obrok 10

Za jeftina all-inclusive putovanja, jedna europska destinacija upravo je proglašena najpovoljnijim mjestom za ljetovanje ove godine. TravelSupermarket otkrio je kako je jedno područje na bugarskoj obali idealno za obitelji, zahvaljujući prekrasnim plažama i hotelima s vodenim parkovima, javlja The Sun.

Prema njihovoj analizi za 2026. godinu, Bugarska je s vrha najjeftinijih ljetnih destinacija skinula Tunis, koji je prošle godine držao prvo mjesto. Tjedan dana odmora u regiji Burgas u prosjeku košta 640 eura po osobi. Područje Burgasa nalazi se uz obalu Crnog mora na jugoistoku Bugarske. Najveći grad regije je Burgas, no većina će odmah prepoznati Sunny Beach.

Riječ je o najvećem bugarskom ljetovalištu s gotovo osam kilometara zlatnih pješčanih plaža i bogatim noćnim životom. Na TravelSupermarketu se all-inclusive aranžmani za Sunny Beach u tjednu koji počinje 15. lipnja mogu pronaći već od 290 eura po osobi.

Tijekom srpnja, za vrijeme školskih praznika, cijene rastu na oko 610 eura po osobi. Među popularnim destinacijama u regiji nalaze se i povijesni gradovi Sozopol i Nessebar. Nessebar je poznat po bogatoj povijesti, morskoj obali i šarmantnim kamenim ulicama. Na ulazu u grad nalazi se Vjetrenjača u Nessebaru, izgrađena u 19. stoljeću, koja je postala simbol bogate pomorske povijesti grada.

Prema podacima Numbea, Bugarska je među povoljnijim europskim ljetnim destinacijama i kada su u pitanju svakodnevni troškovi. Tako se boca vode u prosjeku može kupiti za oko 1,10 eura, cappuccino stoji oko 2,20 eura, kuglica sladoleda stoji oko 1,40 eura, dok je cijena domaćeg točenog piva oko 2,25 eura. Obrok u pristupačnijem restoranu prosječno iznosi oko 10 eura, a večera za dvije osobe u restoranu srednje kategorije oko 41 euro. Naravno, cijene u turističkim mjestima uz obalu mogu se razlikovati ovisno o lokaciji i dijelu sezone.

U iznenađujućem preokretu, Tunis, koji je prošle godine bio najjeftinija destinacija, ove je godine potpuno ispao iz prvih deset. Istovremeno su Rodos, Mallorca i Dalaman jeftiniji nego prošlog ljeta, uz uštede do 105 eura po osobi. Na četvrtom mjestu nalazi se Antalya s prosječnom cijenom od 700 eura, a peto mjesto drži grčki Rodos s prosjekom od 703 eura po osobi. Chris Webber, voditelj odjela za putovanja i ponude u TravelSupermarketu, izjavio je kako je Bugarska ove godine napravila veliki iskorak. 'Regija Burgas, u kojoj se nalaze Sunny Beach i Burgas, već je dugo jedno od najpovoljnijih mjesta na Crnom moru, no činjenica da je prestigla Tunis na ljestvici najpovoljnijih all-inclusive destinacija pokazuje koliko trenutno nudi vrijednosti za britanske turiste' rekao je.

TravelSupermarket analizirao je all-inclusive aranžmane rezervirane između 1. i 20. travnja 2026. za putovanja planirana od svibnja do rujna 2026., uključujući sve kategorije hotela, trajanja odmora i skupine.