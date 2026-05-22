Tuchel je možda čak kopirao i Dalićeve principe, a Modrić i društvo sigurno neće imati strah

Popis izbornika engleske nogometne reprezentacije Thomasa Tuchela za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku nam šalje puno jasnih i konciznih poruka. A od svih tih poruka ona najvažnija je da Nijemac želi koherentnost momčadi, da ne gleda život na staroj slavi, već prvo ono što su nogometaši pružili u dresu engleske reprezentacije tijekom njegovog mandata, a potom u nešto manjoj mjeri gleda klupsku formu u posljednjih nekoliko mjeseci. Otprilike bi se to moglo predstaviti kao omjer 75-25 u korist izvedbi u nacionalnom dresu tijekom njegovog mandata.

Tako su s popisa izostala neka značajna imena koja bi gotovo u bilo kojoj drugoj reprezentaciji svijeta dobila svoje mjesto. Prvenstveno se tu misli na ofenzivne veznjake, Colea Palmera iz Chelseaja koji je trenutačno procijenjen na 110 milijuna eura tržišne vrijednosti te Phila Fodena iz Manchester Cityja koji je procijenjen na 80 milijuna eura vrijednosti. Ni Palmer ni Foden ove sezone svojom formom u klubovima nisu oduševili, a uz to stoji i činjenica da pod Tuchelom nisu uspjeli pokazati dovoljno u dresu Engleske. Iako bi neki koji nisu detaljno pratili možda i rekli da je ovo šok, poznavajući Tuchelove principe u dosadašnjih godinu i pol dana izborničkog mandata, nepozivanje Palmera i Fodena nije veliko iznenađenje.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Puno je još velikih imena koja su izostala s popisa, poput braniča Manchester Uniteda Harryja Maguirea i Lukea Shawa koji iza sebe imaju kvalitetnu sezonu u dresu crvenih vragova, potom najboljih engleskih strijelaca ove sezone u Premier ligi, Morgana Gibbs-Whitea iz Nottingham Foresta te Dominica Calvert-Lewina iz Leedsa, ali i Jarroda Bowena koji je ukupno upisao 20 po zbroju golova i asistencija ove sezone u West Hamu. Ne zaboravimo ni Trenta Alexander-Arnolda, desnog beka Real Madrida i jednog od tehnički najdarovitijih igrača Engleske u 21. stoljeću. Ipak, već je dulje vrijeme poznato da Tuchel 'ne šmeka' Arnolda zbog njegovih manjkavosti u defenzivnom dijelu igre.

No, dotaknimo se mi onih koji su na popisu. Baza momčadi je svima u Engleskoj više-manje poznata, a početna postava za prvu utakmicu grupne faze, onu protiv Hrvatske 17. lipnja u Dallasu, bi trebala izgledati ovako; Pickford - James, Konsa, Guéhi, O'Reilly - Rice, Anderson - Saka, Bellingham, Gordon - Kane. Postoje još tu neke mogućnosti za promjenama. Primjerice, Morgan Rogers iz Aston Ville bi mogao startati umjesto Bellinghama na poziciji ofenzivnog veznjaka, a za pozicije krila u početnoj postavi konkuriraju i Marcus Rashford iz Barcelone te Noni Madueke iz Arsenala.

"Ne skupljamo najtalentiranije igrače, nego stvaramo momčad", rekao je Tuchel na konferenciji za medije danas povodom objave popisa. Tko zna, možda je Tuchel uzeo nešto i od svojeg prvog suparnika na Mundijalu, izbornika vatrenih Zlatka Dalića, koji je vrlo često u ovih proteklih devet godina govorio o tome koliko mu je bitno da je momčadski duh na razini. Također je važno za naglasiti da je Tuchel uzimao igrače koji mu mogu biti specijalisti za određene trenutke, bili to kazneni udarci, prekidi, branjenje rezultata, fokus na kontranapade ili pak sama kontrola utakmice. I sam je na konferenciji rekao da mu je to jako važno.

Nema nikakve dvojbe, popis engleske reprezentacije i bez svih ovih silnih zvijezda izgleda zastrašujuće kvalitetno. Međutim, Hrvatska je i prije znala pobjeđivati zastrašujuće kvalitetne momčadi, pa naše dečke pogled na ovaj popis ne bi ni u kojem obliku trebao 'izuti iz cipela'. Poštovanje prema protivniku, ali nipošto strah - to je modus operandi Luke Modrića i društva već godinama. I izrazito je uspješan.