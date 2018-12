Policija pokrenula istragu o rasizmu, Sterling optužio medije

Engleska policija otvorila je istragu o rasističkom ponašanju navijača za vrijeme utakmice Chelsea - Manchester City kada je nekoliko navijača londonskog kluba vrijeđalo napadača 'Građana' Raheema Sterlinga na rasnoj osnovi.

Policija je krenula u akciju nakon što se snimka na kojoj skupina navijača 'Bluesa' vrijeđa Sterlinga pojavila na društvenim mrežama. Sve se događalo uz aut-liniju i na snimci se sve jasno vidi, pa će počinitelji sigurno biti kažnjeni. Sa Stamford Bridgea su poručili kako će pomoći policiji da pronađe počinitelje.

- Poduzet ćemo sve mjere koje su potrebne kako bi krivci bili kažnjeni - poručili su iz Chelsea.

Napadač 'Građana' je potvrdio policiji kako je svjestan da je na Stamford Bridgeu rasistički zlostavljan, a u nedjelju se oglasio i na svom Instagram profilu poručivši kako 'mediji bez razloga napumpavaju priče u rasizmu'. Sterling je poručio kako se svemu jedino mogao nasmijati jer 'bolje od nekih navijača nije ni očekivao'.

Foto: Reuters/Pixsell

- Mediji su gorivo rasizmu i agresivnom ponašanju - poručio je.

Jedan od najboljih engleskih nogometaša smatra kako 'bijeli i crni' nogometaši na 'Otoku' nemaju isti medijski tretman. Kako bi to dokazao iznio je primjer svojih mladih suigrača Tosina Adarabioya (tamnoputi) i Phila Fodena (bijeli).

- Uzmite na primjer dva mlada nogometaša koji igraju za istu momčad i obojica su svojim majkama kupila nove kuće. E, sad pogledajte kako novine prenose te poruke kada se radi o mladom igraču crne boje kože i o mladom igraču bijele boje kože. Crni nogometaš je predstavljen u lošem svijetlu - poručio je Sterling.

Oglasio se i osnivač organizacije Kick It Out lord Ouseley poručivši kako 'ono što se dogodilo na stadionu Chelsea pokazuje što se još uvijek događa u nogometu.'

Podaci organizacije Kick It Out koja se zalaže za jednakost u nogometu pokazuju kako su diskriminacija, a posebno rasistički i homofobni ispadi u engleskom nogometu u velikom je porastu. U prošloj sezoni Kick It Out je zaprimio prijave za 282 incidenta, koji se odnose na profesionalni nogomet, niže lige i društvene medije. To je porast od 59 posto u odnosu na isto razdoblje prošle sezone kada je evidentirano 177 incidenata.

Najbrojniji su, kao i lani, bili rasistički ispadi (54 posto), potom homofobija i transfobija (22 posto) te antisemitizam (9 posto).