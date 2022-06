Pokrenuta peticija za Novaka Đokovića: "Dozvolite mu da igra na posljednjem Grand Slamu!"

Nezadovoljni navijači i obožavatelji Novaka Đokovića su pokrenuli peticiju s ciljem njegova nastupa na posljednjem Grand Slamu sezone - US Openu. Trenutno mu to nije dozvoljeno zbog mjera koje i dalje vrijede, a tiču se koronavirusa.

Gotovo šest tisuća ljudi je do trenutka pisanja teksta već potpisalo peticiju u kojoj se od vlasti Sjedinjenih Američkih Država traži dozvola za nastup najboljem srpskom tenisaču i donedavno prvom tenisaču svijeta.

- Dozvolite Đokoviću da igra ove godine na US Openu - jednostavan je, kratak i jasan naslov peticije koju na stranici change.org.

