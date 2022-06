Britanski političar bijesan na odluku US Opena: Rusima su dozvolili nastup, ali ne i Novaku?!

Nakon drame u Australiji gdje je prvi reket svijeta završio na sudu te u konačnici ostao bez nastupa na Australian Openu, čini se da se Novaku Đokoviću vrata zatvaraju i u SAD-u.

U međuvremenu zabranu u igranju tenisa doživjeli su i ruski i bjeloruski tenisači kojima je zabranjen nastup na Wimbledonu, zbog čega je ATP kazao kako neće dodijeliti bodove, iako se turnir može održati.

No, na US Openu Rusima i Bjelorusima zasad je dopušteno natjecanje, ali necijepljeni tenisači, poput Đokovića, neće smjeti igrat. Takva logika donošenja odluka nejasna je britanskom političaru Nigelu Farageu.

- Nevjerojatno, US Open je odlučio da Rusi i Bjelorusi mogu igrati, a Novaku Đokoviću ne žele dati dozvolu jer se nije cijepio. To je totalno ludilo. Ne postoje medicinski razlozi koju mogu tu odluku podržati. Ovdje se ne radi o zdravlju, već o kontroli - rekao je Farage pa je nastavio:

- Argument za cjepivo je: ako dobijete koronu, bit ćete manje bolesni. Imajte na umu da je Novak Đoković jedan od najzdravijih 35-godišnjaka na svijetu. Ima potpuno zdravstveno osiguranje. Nema šanse da američkim vlastima predstavlja teret bilo koje vrste.

Podsjetimo, Đoković se prema američkom zakonu tretira kao necijepljeni stranac i kao takav ne može ući u SAD. Ipak, postoji mogućnost da dobije medicinsko izuzeće, no pitanje je koliko je zainteresiran za taj proces nakon onog ludila u Australiji.