Medvedev: Neću tražiti savjete Novaka Đokovića. To nije u redu.

Nakon finala u s’-Hertogenboschu, sada je na red došlo i finale u Halle gdje će danas igrati protiv Huberta Hurkacza.

Ako uspije doći do titule, to će mu biti druga na travnatoj podlozi, prvu je osvojio u Mallorci prošle godine.

Iako i dalje ima mnogo mjesta za napredak na travi, za savjete neće pitati druge igrače na ATP Touru.

Daniil Medvedev has just taken over from Novak Djokovic as world number one, but he won't be seeking the advice of the Serbian on his game. #tennis https://t.co/ekIvr5pez3