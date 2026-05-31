DUGOGODIŠNJI PRIJATELJI

Oženio se igrač Hajduka, kum mu je bio poznati Dinamovac

Hajduk na Poljudu pobijedio Goricu 3:0
31.05.2026.
u 14:33

Veza Žapera i Nevistića iskovana je na terenima omladinske škole Nogometnog kluba Osijek, gdje su kao talentirani dječaci zajedno sanjali o velikim karijerama

Iako su na terenu sprtski neprijatelji Hajdukov veznjak Mihael Žaper (27) i Dinamov vratar Ivan Nevistić (27) dugogodišnji su prijatelji, a to su dokazali i kumstvom. Naime, Žaper se prije nekoliko dana vjenčao s djevojkom Ivanom, a kum mu je bio upravo Nevistić.  Priča o prijateljstvu Žapera i Nevistića seže daleko u prošlost, u dane kada dresovi s grbovima Dinama i Hajduka nisu bili dio njihove svakodnevice.

Njihova veza iskovana je na terenima omladinske škole Nogometnog kluba Osijek, gdje su kao talentirani dječaci zajedno sanjali o velikim karijerama. Proveli su godine dijeleći svlačionicu, putovanja i nogometne nade u Gradskom vrtu, gradeći temelje prijateljstva koje se pokazalo čvršćim od kasnijih profesionalnih puteva. Njihovi su se putovi prvi put razišli 2015. godine, kada je Nevistić napustio osječki klub i preselio se u Rijeku, tražeći svoj put prema prvoj momčadi. Žaper je, s druge strane, ostao u Osijeku, strpljivo čekao svoju priliku i s vremenom postao jedan od ključnih igrača i kapetan momčadi prije nego što je u ljeto 2023. godine potpisao za Hajduk. Iako su ih karijere odvele na suprotne strane "vječnog derbija", njihova međusobna podrška i povezanost nikada nisu bile upitne, a kumstvo je stiglo kao prirodna kruna tog dugogodišnjeg odnosa.

Svadbeno slavlje u Villi Dalmaciji nije bilo samo proslava ljubavi, već i trenutak predaha uoči novih profesionalnih izazova za oba kuma. Ivan Nevistić nalazi se na izlaznim vratima Dinama i karijeru bi trebao nastaviti u inozemstvu. Navodno je već dogovorio osobne uvjete s engleskim drugoligašem Queens Park Rangersom (QPR), što označava novi, veliki korak u njegovoj karijeri i odlazak iz hrvatskog nogometa. Istovremeno, Mihael Žaper se ovog ljeta vraća na Poljud s posudbe i pred njim je novo dokazivanje.  Među uzvanicima su viđeni bivši i sadašnji Žaperovi suigrači, poput Filipa Krovinovića, Zvonimira Šarlije, Ivice Ivušića, Dominika Prpića, Ivana Lučića, Denisa Kolingera pa čak i Ante Ercega, što svjedoči o poštovanju koje Žaper uživa među kolegama.

