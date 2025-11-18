Naši Portali
BRUNO DURDOV:

Pobijedili smo Srbiju na današnji dan. Nema ništa ljepše od toga

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 18:05

"Ovo je velika pobjeda protiv Srbije. Još na današnji dan (Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, op.a.), mislim da nema ništa ljepše", rekao je Bruno Durdov.

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je vršnjake iz Srbije s 4:1 u posljednjoj utakmici kvalifikacijskog turnira za Europsku prvenstvo. Izabranici Siniše Oreščanina tako su izborili plasman u elitnu rundu kvalifikacija. 

Srbi su poveli u 16. minuti golom Luke Zarića, ali samo 13 minuta kasnije za Hrvatsku je izjednačio Ljubo Puljić. Preokret mini vatrenima donio je Anđelo Šutalo, asistent za gol Puljića, a potom je u 72. minuti Šutalo ponovno zabio za 3:1. Konačni rezultat postavio je Karlo Zulfić u 89. minuti. Moglo je slavlje Hrvatske biti i uvjerljivije, ali Bruno Durdov promašio je tri velike prilike, a Patrice Ćović nije iskoristio kazneni udarac.

Junak pobjede bio je Anđelo Šutalo, dvostruki strijelac i asistent.

"Drago mi je zbog momčadi jer smo ostvarili maksimalan učinak i osvojili prvo mjesto u skupini i sad se svi radujemo. Dobra smo klapa, radimo svi kao jedan i trudimo se ostati ponizni, tako ćemo i nastaviti dalje. A današnja utakmica... Šteta da nismo iskoristili sve prilike, ispostavilo se da pobijedimo samo 4:1, šteta što smo primili rani pogodak jer oni nisu ništa napravili cijelu utakmicu. Na kraju je ovo realan rezultat", rekao je Šutalo.

A hajdukovac Bruno Durdov je izjavio:

"Ovo je velika pobjeda protiv Srbije. Još na današnji dan (Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, op.a.), mislim da nema ništa ljepše, trebamo samo nastaviti biti ovako složni, a rezultat će onda doći sam. Stvarno smo odigrali jednu momčadsku utakmicu. Postigli smo četiri gola, mislim da smo mogli i puno više."

Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Bruno Durdov

Važna obavijest
