Izbornik mini vatrenih nakon sjajne utakmice: Znam da pobjeda puno znači na tužan dan

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je vršnjake iz Srbije s 4:1 u posljednjoj utakmici kvalifikacijskog turnira za Europsku prvenstvo. Izabranici Siniše Oreščanina tako su izborili plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

Srbi su poveli u 16. minuti golom Luke Zarića, ali samo 13 minuta kasnije za Hrvatsku je izjednačio Ljubo Puljić. Preokret mini vatrenima donio je Anđelo Šutalo, asistent za gol Puljića, a potom je u 72. minuti Šutalo ponovno zabio za 3:1. Konačni rezultat postavio je Karlo Zulfić u 89. minuti. Moglo je slavlje Hrvatske biti i uvjerljivije, ali Bruno Durdov promašio je tri velike prilike, a Patrice Ćović nije iskoristio kazneni udarac.

Nakon utakmice vrlo zadovoljan bio je izbornik Siniša Oreščanin.

- Nitko nema nikakve zamjerke na utakmicu, bila je fer i korektna. Prije svega, ovo je sport. Pružili smo jako dobru partiju. Dobro smo reagirali nakon primljenog gola. Ponosan sam na dečke, čujete da su sretni. Znam da ljudima pobjeda puno znači na današnji, tužan dan. Odvojio bih to, ipak je ovo sport. Odigrali smo krasnu utakmicu, svaka čast našim dečkima - rekao je.

Utakmica se igrala bez gledatelja na stadionu Rudeša.

- Maksimalno smo se trudili fokusirati na nogomet. Mislim da smo uspjeli. Nitko sretniji od mene i stožera, kojem se zahvaljujem. Puno je igrača koji su bili i u prošlom ciklusu, njih osmorica, koji su prošle godine izgubili od Srbije. Prvenstveno smo razmišljali sportski, željeli smo maknuti bilo kakve insinuacije o politici. Ovo je samo nogomet. Oni su mladi ljudi, moraju ići dalje i razvijati se kao ljudi. Nadam se da će im ova utakmica pomoći u tome - zaključio je Oreščanin.