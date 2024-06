Plenković je nakon remija požurio vidjeti Dalića. Evo što mu je rekao

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković rekao je po završetku dvoboja, u kojem su hrvatski nogometaši remizirali s Albanijom (2-2), da je ohrabrio izbornika Dalića i igrače, te da je ova generacija napravila čuda pa zato od nje uvijek očekujemo samo najbolje.

"Čestitam hrvatskoj reprezentaciji, izborniku Daliću, kapetanu Modriću i svim igračima na silnom htijenju i trudu, Nakon 0-1 vratili su se na 2-1 i bila je krasna atmosfera u Hamburgu. Svi su bili oduševljeni, a posebno mi koji smo ih podržavali. No, evo, mala dekoncentracija dvije, tri minute prije kraja utakmice i završilo je 2-2. Sad smo se vidjeli s izbornikom Dalićem, ohrabrili smo i njega i ekipu. Igra se do kraja, do zadnje minute. Prema tome, protiv Italije, ako je bio jedan poraz, jedan neriješeni, sad je vrijeme, ja se nadam, i za pobjedu", izjavio je premijer Plenković koji je u srijedu nazočio dvoboju na Volksparkstadionu u Hamburgu. "Vidjeli smo samo izbornika. I njemu je krivo što nije završilo 2-1. To je sport, događa se", odgovorio je Plenković na upit kako su reagirali izbornik Dalić i igrači.

Premijer smatra da još ništa nije izgubljeno. "Mi smo, realno, uživali u ovoj generaciji iznad svih očekivanja, za veličinu Hrvatske. To govore svi kolege, s kojim se god sretnem. Imati tri velika odličja u zadnjih šest godina, to su fascinantni uspjesi. Ta europska prvenstva očito nam malo manje leže, to sad nekako postaje pravilo. Ali, igra se još u ponedjeljak i treba učiniti sve da se kvalificiramo dalje, a onda je sve otvoreno. Ne bi bilo prvi put da oni koji su loši u grupi na kraju budu među najboljima."

Plenkovića je razveselilo ozračje u kojem je utakmica odigrana. "Drago mi je da smo bili tu, bila je baš prekrasna atmosfera. Jako je bila dobra atmosfera i na tribinama, između albanskih i hrvatskih navijača. To se vidjelo, jako puno prijateljskog ozračja."

Premijer je otklonio mogućnost dolaska na dvoboj s Italijom koji će u ponedjeljak biti odigran u Leipzigu. "Ne, sad smo bili i imamo dosta obveza u ponedjeljak, ali uvijek smo srcem i barem uz televizor, ako ne uživo, uz hrvatske navijače. Ohrabrujem i izbornika, i kapetana i sve dečke. Dogodi se. Lopta je okrugla i treba igrati koncentrirano do zadnje minute. To je sport", poručio je hrvatski premijer te još jednom istaknuo važnost hrvatskog sporta i sportaša:

"Volimo sve sportove. Nastavit ćemo kao Vlada podržavati hrvatski sport. To je jedan od najboljih načina promocije Hrvatske. Mislim da je ova generacija napravila čuda i uvijek svi očekujemo naj, naj. Nadam se da će tako i biti. Igra se još treća utakmica u skupini u ponedjeljak."

