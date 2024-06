VIDEO Modrić je bio utučen poslije utakmice, Albanca uopće nije bilo briga. Evo što mu je odradio

Hrvatska nogometna reprezentacija je u dramatičnoj utakmici odigranoj u Hamburgu osvojila samo bod protiv Albanije, a dvoboj je završio 2-2. Qazim Lači je doveo Albaniju u vodstvo u 11. minuti. Hrvatska je došla do preokreta, kad je Andrej Kramarić izjednačio u 74. minuti, a Klaus Gjasula autogolom donio vodstvo Hrvatskoj u 76. minuti. Isti je igrač u petoj minuti sučevog dodatka pogodio za konačnih 2-2. Posebno zanimljiva situacija se dogodila s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem.

GALERIJA Hrvatska remizirala protiv Albanije

Španjolska i Italija ostaju na vrhu skupine B sa po tri boda, a Albanija i Hrvatska drže treću i četvrtu poziciju sa bodom. Kapetan Hrvatske Luka Modrić sjeo je sam na travnjak i stavio ruke na koljena. Znao je naš maestro iz veznog reda da smo propustili veliku priliku za pobjedu u posljednjim trenucima i da bi to moglo biti kobno.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, u tim teškim trenucima veznjak Intera Asllani je došao do Luke i zamolio Modrića da zamijene dresova, ali to defnitivno nije bio najbolji trenutak. Modrić je tada još uvijek bio pod dojmovima utakmice i dao je signal Asllaniju kako će zamjeniti dresove u svlačionici. Albanac mu to nije zamjerio, već je pružio ruku Modriću i pomogao mu ustati. Video možete pogledati OVDJE.