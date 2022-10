Petrinjci Puklavec i Kodrić u finalu Svjetskog prvenstva!!

Sjajne vijesti za hrvatsko hrvanje stigle su iz španjolskog Ponteverdea, sa mlađeseniorskog Svjetskog prvenstva (U-23). A u finalu istog nastupit će dvojica Hrvata, dvojica Petrinjaca, Pavel Puklavec (72 kg) protiv Azerbajdžanca i Karlo Kodrić (82 kg) protiv Norvežanina što predstavlja i velik povratak na veliku scenu jedne od kolijevki hrvatskog hrvanja.

Iz Ponteverdea nam se javio trener reprezentacije Anton Đok koji je, onako ushićen, nakon Puklavčeve polufinalne pobjede svog izabranika bacio atraktivnim "šlajderom".

- Svoje prve medalje obojica su osvojili baš u ovom španjolskom gradu, na juniorskom Prvenstvu Europe kada su Pavel i Karlo bili brončani. Ovaj put su ušli u finale Svjetskog prvenstva i ovo je uistinu njihov sretni grad.

Ovaj put će obojica kući najmanje sa srebrom no Kordić je pozdravio džudašice Barbaru Matić i Laru Cvjetko i poručio da će se oni obojica vratiti sa zlatom. A evo kako je Karlo prokomentirao svoj put do finala:

- Bilo je ludo. Tri teške borbe do finala. Turčina sam pobijedio 5:0, a Japanca tehničkim tušem u prvoj 8:0. U polufinalu sam protiv Gruzijca poveo 6:1 no on se vratio i smanjio na 6:5 i jedva sam izdržao. Bio je lom u glavi, no uspio sam.

A Pavel Puklavec, za kojeg je olimpijac Božo Starčević uoči Prvenstva kazao da ga vidi s medaljom, imao je ovakav put do borbe za zlato:

- U 12 sati provedenih u dvorani izborio sam tri pobjede. Grka sam dobio 5:3, protiv Japanca sam gubio 1:5 i preokrenuo borbu na 11:5. U polufinalu sam slijedio odličnu taktiku trenera i izveo bacanje iz stojke za četiri boda za pobjedu.

Pavel i Karlo tako imaju priliku postati svjetskim prvacima a Hrvatska nikad u hrvanju grčko-rimskim stilom nije imala svjetskog prvaka. Niti u jednoj uzrasnoj kategoriji.