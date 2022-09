Predsjednik hrvačkog saveza: 'Godinama smo gradili povjerenje i sada smo spremni organizirati EP za pamćenje'

Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, iz kojeg se nisu vratili s odličjem, hrvatski hrvači okreću se sljedećem velikom natjecanju, a ono će se u travnju sljedeće godine održati u Zagrebu. Da, glavni hrvatski grad bit će domaćin Prvenstva Europe i to će biti prvo veliko seniorsko natjecanje dodijeljeno Lijepoj Našoj otkako je samostalna.

Pored politike izabrao sport

A da bi nam bilo ukazano takvo povjerenje, valjalo se dokazati, a naši vrijedni hrvački radnici dokazivali su se organizacijom velikih natjecanja za mlađe uzraste, ali i Grand Prix turnira koji se izborio za visok rejting, na što nas je podsjetio predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović (59).

– Do sada smo organizirali četiri velika natjecanja za mlađe uzraste. Bili smo domaćini SP-a i EP-a za kadete, zatim SP-a za juniore te EP-a za dječake i djevojčice do 15 godina. A upravo se pripremamo za 10. izdanje Grand Prixa, koji će biti jedan od dva takva turnira u svijetu takozvane ranking serije.

Za razliku od Grand Prixa na kojem svake godine nastupaju elitni svjetski hrvači grčko-rimskim stilom, zagrebačko Prvenstvo Europe bit će složenije.

– Očekujemo ukupno oko 500 natjecatelja i natjecateljica jer ćemo pored Prvenstva u grčko-rimskom stilu imati i Prvenstvo Europe slobodnim stilom, ali i za žene koje se natječu, također, prema pravilima slobodnog stila.

Za razliku od beogradskog SP-a, gdje smo nastupili sa samo pet hrvača i bez ijedne hrvačice, na zagrebačkoj kontinentalnoj smotri nastupit će puno više naših natjecatelja, a među njima i neki naši jaki aduti poput olimpijca Ivana Hukleka, koji se uspješno oporavlja od operacije ramena.

– U Beogradu smo se potajno nadali odličju, no trebate znati da su četvorica od petorice naših natjecatelja prvi put nastupila na Svjetskom seniorskom prvenstvu, a bili su to Šačić, Kamenjašević, Puklavec i Luburić. To iskustvo imao je jedino Ivan Lizatović, koji je i najdalje dospio a da nije nesretno izgubio, nastupio bi u četvrtfinalu. Inače, zemlja domaćin osvojila je četiri zlata, među kojima su dva pripala njihovu Irancu i Gruzijcu.

Prvenstvo Europe u Zagrebu bit će nova prilika za širenje utjecaja u Svjetskoj hrvačkoj federaciji (UWW), čiji je predsjednik ostao srpski sportski dužnosnik Nenad Lalović.

– Lalović je još prošle godine dobio novi petogodišnji mandat i očekujemo ga da bude u Zagrebu. Uostalom, u toj prigodi održat će se i kongres Europskog vijeća UWW-a kao i kongres sudačke i trenerske organizacije. Sveukupno, očekujemo oko 1500 gostiju što govori da ta priredba ima i turistički potencijal.

A koliko će HHS-u trebati "vitamina" da bi se EP besprijekorno organizirao?

– Mi smo kao sport vrlo normirani i organizacijski standardi UWW-a vrlo su visoki. Naš je predračun oko 18,5 milijuna kuna i ja se nadam da ćemo organizirati vrlo dobro natjecanje, a možda i podignuti isto na nove standarde. Dakako, u to se nikako ne bismo mogli upustiti bez podrške Vlade RH, Ministarstva turizma i sporta i Hrvatskog olimpijskog odbora, ali i Grada Zagreba.

Premda je inženjer građevine, zaposlen u Hrvatskim vodama, naš sugovornik prilično je dugo u sportu, a u tijeku je i četvrti mandat predsjednikovanja HHS-om. A upravljačkog iskustva Vladimir Bregović ima dovoljno jer je tri mandata bio gradonačelnik Vrbovca.

– Od politike sam se odmaknuo, taj sam dio odradio. Između sporta i politike, u ovoj fazi života, odlučio sam se za sport pa sam i predsjednik Županijske zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije. A predsjednik sam Hrvatskog hrvačkog saveza od 2009. godine.

Etlinger još mora čekati

A njegov matični klub Vrbovec, koji nagodinu slavi 50 godina postojanja, danas će od 10 sati u školskoj sportskoj dvorani biti domaćin Prvenstva Hrvatske u slobodnom stilu. A ono će, u tom manje zastupljenom stilu hrvanja kod nas, zacijelo iskristalizirati i kandidate za nastup na idućem Prvenstvu Europe na zagrebačkim strunjačama.

A na tom natjecanju, nažalost, još neće biti svojedobno vrlo obećavajućeg Dominika Etlingera, koji još izdržava kaznu zbog korištenja nedozvoljenih sredstava.

– Dominik ima zabranu nastupanja negdje do jeseni i, koliko imam informacija, bit će spreman za nastavak karijere i pokušaj da se kvalificira za nastup na Olimpijskim igrama. Dakako, svako s takvim ambicijama morat će dokazati taj status u domaćoj konkurenciji.

