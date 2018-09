Petra Martić uvjerljivo u drugo kolo turnira u Quebec Cityju

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Quebec Cityju nakon što je u srijedu svladala Britanku Naomi Broady (161. na WTA listi) sa 6-1, 6-1 u meču koji je trajao 56 minuta.

Bila je to treća pobjeda Petre Martić protiv Britanke Broady, a u sljedećem kolu hrvatska tenisačica će igrati protiv Bjeloruskinje Olge Govorcove. Martić je samo jednom igrala protiv Govorcove, i to 2009. u Linzu kada je slavila Bjeloruskinja.



Prošlog tjedna Petra Martić je osvojila WTA turnir u Chicagu i to bez izgubljenog seta.

>> Pogledajte Bornu Ćorića na Večernji TV-u