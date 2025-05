Bruno Petković ostaje?! Menadžer otkrio preokret, evo kada će se sve znati

Dinamo je poražen u Hrvatskoj nogometnoj ligi te će ove sezone ljeto provesti bez trofeja. Šokantan razvoj događaja samo je bio potvrda da klubu trebaju značajne promjene, a dolaskom Zovnimira Bobana, koji će 1. lipnja preuzeti ulogu predsjednika Uprave, bilo je jasno da one slijede. Veliko pitanje je i status nekih igrača. Petar Sučić je dogovorio transfer, poznato je da odlazi Stefan Ristovski. Martin Baturina je već neko vrijeme na izlaznim vratima, a velik je upitnik iznad Brune Petkovića.

U ožujku ove godine je njegov menadžer, Ivan Cvjetković, jasno je dao naslutiti kako se bliži kraj Brune Petkovića u Dinamu. Gostujući u Podcast Inkubatoru, tada je izjavio: "Da, realno je da Bruno Petković ode iz Dinama. To je i plan. Daj bože zdravlja, plan je da ide ovo ljeto."

Za Sportklub je Cvjetković sada iznio drugačiji ton, otkrivši da je situacija s Petkovićem kompleksnija nego što se činilo: "Bruno ima jednu katastrofalno tešku ozljedu, upalu pubične kosti. On je sad OK, to je dobra vijest. Otkad sam ranije govorio o njegovom odlasku na ljeto, dogodila se velika stvar, taj dolazak Bobana. On je odmah pokazao gard, osobnost i znanje. Počeo je vući konkretne poteze. Vidjet ćemo što će se događati, Bruno sad ima 30 godina, ima najbolje godine ispred sebe, samo mora biti zdrav."

Na pitanje ostaje li ili odlazi, Cvjetković je bio suzdržan, ali iskren: "Neću reći niti da, niti ne za odlazak ili ostanak. Razgovarat ćemo u klubu, u sljedećih desetak dana bi se trebalo razbistriti. Neću govoriti o šansama, Dinamu želim pomoći, ne samo poslovni nego i kao navijač, ali Zvoni će biti teško jer mu nedostaje kvalitetnih ljudi na svim razinama. On radi 0-24." Ostaje za vidjeti hoće li Petković ostati jedan od ključnih aduta Dinama i u idućoj sezoni, ili će se, ipak, ispuniti raniji plan o njegovom transferu.