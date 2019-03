Peteročlana hrvatska ekipa na Svjetskom kupu u Bakuu

Dvije gimnastičarke, Ana Đerek i Tijana Tkalčec, te trojica gimnastičara, Tin Srbić, Robert Seligman i Filip Ude, predstavljat će Hrvatsku na drugom ovosezonskom natjecanju za Svjetski kup, kojem je domaćin Baku od 14. do 17. ožujka.

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić nakon sedmog mjesta u finalu preče na Svjetskom kupu u Melbourneu, u Azerbajdžanu će u novi pohod na odličja.

- Oporavio sam se od puta u Australiju i dobro sam se pripremao. Imao sam par dana bolove u ramenu, jer sam stvarno puno radio. To se sad smirilo, tako da se osjećam odlično i prije svega - spremno! Očekivanja su, naravno, ista kao i uvijek - ući u finale i onda u borbu za medalje na do sada najjačem svjetskom kupu po konkurenciji - rekao je Srbić osvrnuvši se na zdravstveno stanje i na nadolazeće natjecanje.

Za drugi turnir sezone Svjetskog kupa na gimnastička borilišta se nakon višemjesečne pauze od natjecanja vraća europski doprvak na konju s hvataljkama Robert Seligman.

- Jako se veselim početku nove sezone. Na natjecanja Svjetskog kupa u Baku i Dohu odlazim bez rezultatskog imperativa. Forma je u uzlaznoj putanji, svakog dana sam sve bolje i tempiram formu za Europsko prvenstvo u Poljskoj koje me očekuje za točno mjesec dana. Ovih 12 dana puta prvenstveno ću iskoristiti kao pripreme za Europsko prvenstvo, koje je prvi cilj u ovom dijelu godine. Nadam se da će me zdravlje poslužiti, ozljede zaobići i bit će to još jedna uspješna sezona", izjavio je Osječanin Robert Seligman uoči prvog ovogodišnjeg nastupa.

Osim Seligmana, u Bakuu će na konju s hvataljkama nastupiti i bivši olimpijski, svjetski i europski viceprvak Filip Ude.

Mlada olimpijka Ana Đerek na Svjetskom će kupu u Azerbajdžanu nastupiti u dvije discipline - na gredi i parteru, dok će iskusna Tijana Tkalčec nastupiti u preskoku. Tijana će pokušati ponoviti prošlu sezonu u kojoj se na svakom Svjetskom kupu na kojemu je nastupila plasirala u finale svoje najjače discipline.

- Ovoga puta nemam nekih prevelikih očekivanja s obzirom da sam prije natjecanja bila bolesna. Nadam se da će proći bez ozljeda te da ću se malo vratiti u natjecateljsku formu pa da ostatak sezone budem spremna - izjavila je Tijana Tkalčec uoči nastupa u Bakuu.

Kvalifikacije Svjetskog kupa počinju u četvrtak, kada će u dvoranu samo Tkalčec, dok će ostatak reprezentacije svoj plasman u finala tražiti u petak.