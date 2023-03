Perišić napušta Spurse? Najpoznatiji sportski novinar potaknuo glasine, Hrvat bi mogao u stari klub

Antonio Conte možda broji svoje posljednje dane na klupi Tottenhama. Spursi su u posljednjem susretu Premier lige protiv fenjeraša Southamptona remizirali rezultatom 3:3, što je razljutilo trenera londonskog kluba, koji je na konferenciji za medije nakon utakmice rekao kako 'nisu momčad', već 'sebični igrači, igrači koji ne žele pomoći jedni drugima i ne igraju srčano'. Hoće li Talijan ostati ili ne, pitanje je za nagađanja, ali jedna informacija je potvrđena - Londončani dovode novog igrača koji bi mogao imati izravan utjecaj na status našeg Ivana Perišića u svlačionici.

Naime, najpoznatiji sportski novinar Fabrizio Romano objavio je da u Tottenham dolazi lijevi bek Udinesea Destiny Udogie (20). Riječ je o mladom talijanskom reprezentativcu kojeg je Daniel Levy doveo još prošlog ljeta, ali zadržao se na posudbi u Udinama još jednu sezonu.

U tekućoj sezoni Serie A u 23 je nastupa postigao tri pogotka i dodao isto toliko asistencija pa na Transfermarktu već vrijedi nemalenih 22 milijuna eura, a očito se dokazao i u očima čelnih ljudi premierligaša.

Udinese director Marino: “We decided to sell Destiny Udogie to Tottenham last summer as they were offering really big money, it was impossible to reject”, told TV12 ⚪️🤝🏻 #THFC



Udogie will be Spurs player next season, regardless of the coach situation. pic.twitter.com/LJKbHH0mxN