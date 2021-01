Pep ih nije volio, obojici su očevi Bosanci, a zajedno su trebali igrati i za Hrvatsku

Dvojica osebujnih, karizmatičnih i po svemu briljantnih nogometaša, Zlatan Ibrahimović (39) i Mario Mandžukić (34), u sudačkoj nadoknadi svojih karijera udružuju snage i pokušavaju vratiti slavnome Milanu sjaj koji je nekada imao.

Obojica plećati, gladijatorski snažni, istetovirani, provokativni, prgavi i vječito nabrijani, posljednji su ostaci vrhunskih europskih nogometaša koji plijene onom zdravom, iskričavom nogometnom balkanštinom. Njihov nogomet nikada nisu bile monotone, beskrvne salonske čajanke, nego uvijek izvedbe na rubu ulične kavge. Umjesto umiljatog pogleda, unošenje u lice, umjesto toplog stiska ruke, lakat u rebra! Jednako nemilosrdni prema suparnicima i prema suigračima.

Jan Kirchhoff, Mandžin suigrač iz Bayerna, ovako je jednom opisao njihov odnos na treningu.

– Trening-utakmica protiv Mandžukića uvijek je značila bol. Uvijek je tražio fizički kontakt i pokušavao je blokirati svaku dugu loptu. Mario je često žestoko trčao u leđa obrambenih igrača i ponekad skakao u leđa obrambenih igrača kada su lopte bile u zraku. Čak ni na treningu nije mogao izdržati. Kao Marijevu izravnom protivniku u igri bilo mi je nevjerojatno teško trenirati. Fizički me kažnjavao.

Srebriću je i danas krivo

Ibrina i Mandžina balkanska crta svoje ishodište ima njihovim bosanskim genima. Zlatan je rođen u Malmöu, a njegov otac Šefik, pjevač narodnjaka, rodom je iz Tombak Mahale, naselja u Bijeljini. Mario Mandžukić rođen je u Slavonskom Brodu, a njegov otac Mato, nekada vrlo dobar nogometaš, rodom je iz mjesta Prud kod Bosanskog Šamca.

Iako za pravo partnerstvo nikada nije kasno, Ibra i Mandžo mogli su postati suigrači davno ranije, i to u hrvatskoj reprezentaciji, da su se stvari malo drugačije odvile. A zašto nisu, prisjeća se tadašnji glavni tajnik HNS-a Zorislav Srebrić.

– Zato što smo prekasno bili saznali za Ibrahimovićev predmet – kaže Srebrić i pojašnjava:

– Kada smo mi u HNS-u bili dobili informaciju da je Zlatan po majci Hrvat te da s te strane postoje pretpostavke da s njim započnemo razgovore o eventualnom nastupanju za Hrvatsku, nažalost bilo je prekasno. Zbilo se to samo četrdesetak sati prije Zlatanova 21. rođendana, a po tadašnjem Fifinu pravilniku igrač je mogao nogometno državljanstvo promijeniti do svoje 21. godine. Mi jednostavno nismo imali dovoljno vremena za pripremu te akcije.

Niste li ranije znali za Ibrahimovića i njegove korijene?

– On se tada još nije bio toliko isticao svojom kvalitetom, a ponavljam, dojavu da je hrvatskog porijekla dobili smo prekasno. Ma nema te cijene pod kojom mi ne bismo išli po takvoga igrača i naravno da mi je i danas krivo što se sve tako odvilo, ali okolnosti su u to vrijeme bile takve. Kada je Hrvatska 2004. godine igrala u kvalifikacijama za SP sa Švedskom u Göteborgu, predsjednik Marković i ja sastali smo se sa Zlatanom i ispričali mu ovu situaciju. Bilo mu je drago to čuti, gledao je na to sa simpatijama – dodao je Srebrić.

Mario zabijao u finalima LP-a

Ibra i Mandžo samo su jednom igrali međusobno, 2012. godine u dvoboju reprezentacija Hrvatska – Švedska u Zagrebu. Imaju dvojicu zajedničkih suigrača, sadašnjega Rebića te Roberta Kovača, koji je sa Zlatanom igrao u Juventusu, a s Mandžom u reprezentaciji. Trener s kojim su obojica osvajali naslove prvaka, Zlatan u Milanu, a Mandžo u Juventusu, jest Massimiliano Allegri. Ibra ima ukupno 11 naslova prvaka, s Ajaxom (2), Interom (3), Barcom (1), Milanom (1) i PSG-om (4), dok je Mandžo na deset: s Dinamom 3, Bayernom 2, Juventusom 4 i Al Duhailom 1. Mandžo je u ligama petice zabio 96, a Ibra 290 pogodaka.

Ibra, za razliku od Mandže, ne da nije bio europski prvak, nego nikada nije ni nastupio u finalu Lige prvaka. A Mandžo je u njima zabio dva pogotka, zamislite – više nego Arsenal, Tottenham i PSG zajedno.

Jedna od poveznica Ibre i Mandže je i Pep Guardiola. Obojica su mu bila neizdrživ teret zbog svojih naglašenih osobnosti. Pep jednostavno ne trpi takve tipove igrača.

– Rekao sam Guardioli da je žrtvovao sve ostale igrače za Messija. Rekao mi je da me razumio, a nakon toga me sljedeću utakmicu ostavio na klupi, pa onu poslije, i onu nakon toga. Pomislio sam “on je vrlo dobro riješio svoj problem”. Nakon toga, niti je razgovarao sa mnom niti me htio pogledati. Ja bih ušao u sobu, on bi izašao. Kad god bih krenuo da se nađem s njim, on bi otišao negdje drugdje – rekao je Ibra pa podsjetio:

– Sjećam se svog prvog dana u Barceloni, rekao mi je da igrači ovdje ne dolaze na trening u Ferrarijima ili Porscheima. Već tada me osudio, ali ako ne poznajete osobu, onda je ne možete ni prosuđivati. Nije bio najgori trener s kojim sam radio, ali je bio najnezreliji, jer pravi muškarac sam rješava svoje probleme.

Mandžo je imao slično iskustvo s Pepom u Bayernu.

– Guardiola me razočarao. Jednostavno, prema meni se nije odnosio s poštovanjem. Nije mi dozvolio da postanem najbolji strijelac Bundeslige. Dok nas je trenirao Jupp Heynckes, stvari su bile mnogo bolje i to nije samo moje mišljenje – jednom je izjavio Mario.

