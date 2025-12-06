Predsjednik Hajduka: Odnos s Dinamom i Bobanom je korektan, a jedna stvar pogrešno je izašla van

Pred ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj danas je najveći derbi. Dinamo će od 15 sati na Maksimiru dočekati Hajduk. Veliki derbi prilika je za obje momčadi da si eventualnom pobjedom kupe mir, dok će poraženi opet imati turbulencije.

Plavi su u prošlom kolu na vrhu ljestvice preskočili upravo Hajduk i u derbi ulaze s jednim bodom prednosti.

Uoči ovog susreta predsjednik Hajduka Ivan Bilić gostoao je u emisiji Kod nas doma i osvrnuo se na aktualnu sezonu.

- Ne treba sada zaključivati, ali s obzirom na to da je strategija za ovu sezonu bila - i to je sportski direktor Goran Vučević više puta rekao - stabilizacija i pokretanje određenih stvari kao što su afirmacija mladih igrača, i nije nam bio niti postavljen kao jedan od ciljeva jurnjava na titulu. Ovo sada je fantastično rezultatski. Mi smo na jedan bod od prvog mjesta, ulazimo u najveći derbi zapravo u jako dobroj poziciji, rekao je Bilić.

Osvrnuo se i na odnos s Dinamom te sa Zvonimirom Bobanom.

- Odnos s Dinamom je i lani bio dobar, korektan, i to je nastavljeno. Zvone je sudjelovao i prije onog derbija u Splitu na jednoj humanitarnoj akciji, igrali su veterani Dinama i veterani Hajduka, večeras baš igraju uzvrat, također u humanitarne svrhe. Mislim da je odnos jako korektan, a i potrebno je da dva najveća kluba imaju solidnu suradnju, korektnu, a da su na terenu rivali.

Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kakva su očekivanja za derbi?

- Iz moje perspektive samo je jedno očekivanje i samo je jedna nada. Vjerujem da se momčad kvalitetno i adekvatno pripremila. Vjerujem da će to biti jedna kvalitetna, muška, agresivna igra i nadam se da ćemo pobijediti.

Dotaknuo se i suradnje s HNS-om.

- Dobra, korektna, mi surađujemo po svim pitanjima. Prošle i ove godine, mi smo korektno postavili najviše nekakvih pitanja koja nas muče, na neka od njih dobivamo odgovore. Sudjelujemo na takav način da želimo promovirati transparentnost unutar samog saveza, da želimo promovirati neka unaprjeđenja i vidimo da se neke od tih stvari događaju. I zato, rekao bih, odnos je korektan.

Želio je dodatno pojasniti jednu stvar, a vezano uz napise da je postao član skupštine HNS-a.

- Svaki klub je zapravo član, ali kako član treba biti osoba, osoba koja zastupa klub ulazi u zapisnik i nju se izglasava na prvoj skupštini. Lani je bio Ivan Matana, prije njega je bio netko drugi, svaki put kad uđe druga osoba zapravo se mora ući u zapisnik. Sad je malo krivo izašlo vani da sam ja član nečega, čak neki kažu Izvršnog odbora, ali nisam. Nama je fokus kao klubu djelovati primarno kroz Županijski nogometni savez, gdje je i veliki uspjeh bio to što smo pokrenuli promjenu i prije par dana je čak to sve i afirmirano na samom sudu. Sada želimo kroz Županijski savez sudjelovati u komisijama HNS-a, a nije nam niti strategija niti ključ ulaziti u neka tijela, tako da je to malo bilo neistinito, ali zapravo neka osoba mora biti u ime kluba član Skupštine.