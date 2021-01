Mandžukić sretan što će igrati s Ibrahimovićem: On je životinja

Ibrahimović je 'životinja' i ja pokušavam biti na tom nivou. Mislim da ćemo biti jedan dobar spoj svega," kazao je sa smiješkom Mario Mandžukić u prvom razgovoru za klupsku TV nakon što je potpisao ugovor za talijanskog velikana AC Milan.

Bivši hrvatski reprezentativac potpisao je u utorak ugovor s Milanom do kraja ove sezone.

"Ima puno razloga zašto sam potpisao za Milan. Jedan je to što je to velik klub koji ispunjava sve moje ambicije. To je klub sjajne prošlosti, svi znamo što predstavlja Milan u svijetu. To nije nešto što samo mene fascinira, već vjerujem i svakoga u svijetu," kazao je 34-godišnji hrvatski napadač.

Bit će to njegov povratak na Apenine nakon što je od 2015. do 2019. nosio dres Juventusa. Iz redova talijanskog prvaka je prešao u katarski Al-Duhail. Kako mu je krajem prošle godine istekao ugovor s Al-Duhailom, Mandžukić je mogao promijeniti sredinu kao slobodan igrač.

Mandžukić je otkrio kako je sve ovo vrijeme naporno radio čekajući pravu ponudu.

"Sve ovo vrijeme sam naporno radio kako bi dočekao poziv od jednog tako velikog kluba," rekao je dodavši: "Ja sam uvijek spreman, zadnjih tjedana i mjeseci sam radio naporno. Samo moji najbliži znaju koliko sam naporno radio i koliko sam naporno trenirao."

Naglasio je kako ga raduje što će u dresu "Rossonera" igrati sa Zlatanom Ibrahimovićem. Talijanski mediji već ih najavlju kao "dvojicu ratnika" i velikih profesionalaca.

Veseli se što će svlačionicu ponovo dijeliti i sa suigračem iz reprezentacije Antom Rebićem.

"Sretan sam što je Rebić ovdje. Čuli smo se, nazvao sam ga prije dva dana. Znam da je u samoizolaciji i da se oporavlja i nisam ga previše gnjavio. Drago mi je što je ovdje," istaknuo je.

Milan je jedan od europskih nogmetnih velikana koji je kroz svoju povijest 18 puta bio talijanski prvak, a sedam puta prvak Europe. Mandžukić je svjestan kako na San Siru imaju velike ambicije.

"Milan je takav klub koji uvijek ima velike ciljeve i ambicije. Ja sam na to naviknut i nemam s tim problema. Nogomet se i igra da budeš najbolji," kazao je.

Odabrao je dres s brojem 9 koji su nosili neki od klupskih velikana. Međutim, nakon Pipa Inzaghija nitko se nije uspio niti približiti njegovim igrama i brojkama, a devetku su nosili Pato, Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Piatek, Andre Silva, Higuain...

Za kraj Mandžukić je imao poruku za navijače.

"Bez obzira u kojem sam klubu, navijači od mene mogu očekivati da ću davati sve od sebe. Svaku utakmicu ću igrati koliko mogu, takav sam uvijek. Pokušat ću braniti boje kluba najbolje što mogu," poručio je na kraju.

Tijekom karijere igrao je i za Marsoniju, Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern i Atletico Madrid.

U karijeri je osvojio čak 23 trofeja pri čemu i Ligu prvaka s Bayernom 2013.

Za hrvatsku reprezentaciju je upisao 89 nastupa postigavši 33 gola, a najvećih uspjeh s "vatrenima" ostvario je osvojivši srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.